ЄС ввів санкції проти 6 російських посадовців та інституту у зв’язку з отруєнням Навального хімічною зброєю

Європейський Союз 15 жовтня запровадив санкції щодо шести чільних російських посадовців та дослідницького хімічного інституту в Росії за використання хімічної зброї у замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального.

За Олексієм Навальним в час отруєння стежили, то логічним висновком є те, що отруєння було можливе лише з участю ФСБ...

Фахівці в Німеччині та інших країнах а також в Організації заборони хімічної зброї раніше підтвердили, що Навальний, якого у серпні евакуювали з Росії в комі і понад місяць лікували в Берліні, був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи «Новічок».

«З огляду на те, що за Олексієм Навальним в час отруєння стежили, то логічним висновком є те, що отруєння було можливе лише за участі Федеральної служби безпеки», - сказано в офіційному документі ЄС.

Санкції полягають у забороні на в’їзд в ЄС та у замороженні активів вказаних фізичних та юридичних осіб.

У списку названі керівник ФСБ Олександр Бортников, представник російського президента в Сибіру Сергій Меняйло, інші чільні посадовці апарату президента Путіна та Міністерства оборони Росії, а також Російський державний інститут органічної хімії і технології.

Саме цей інститут відповідав за обіцяне Росією знищення усіх запасів хімічної зброї, більшість яких залишалися з часів Радянського Союзу.

«Це такі ж юридичні інструменти, які були використані для санкцій щодо відповідальних за володіння, транспортування і використання нервово-паралітичної речовини у справі Скрипалів у березні 2018 року в Солсбері», - сказано в офіційній заяві Брюсселя.

Таким чином під санкціями Євросоюзу відповідно до міжнародних угод про заборону хімічної зброї, вже перебувають 15 фізичних осіб і дві юридичні особи.

Росія не визнає своєї відповідальності за те, що відбулося у Солсбері і що сталося з Олексієм Навальним в Росії.

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