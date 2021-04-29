ЄС називає Україну серед цілей російської дезінформації проти Європи стосовно вакцин

Інформаційна служба зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу оприлюднила звіт, в якому звинувачує Росію а також Китай у поширенні дезінформації та у маніпуляціях з метою сприяти поширенню своїх вакцин від коронавірусу, та для того, щоб підривати довіру до вакцин розроблених на Заході.

«І Росія, і Китай використовують контрольовані урядами засоби масової інформації, мережі підставних ЗМІ і соціальні медіа, включно з офіційними дипломатичними службами, щоб досягти цих цілей», - стверджує документ, вказуючи, що лише з початку цього року виявлено «100 нових прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв».

Український уряд звинувачували в геноциді українського населення за відмову купувати вакцину Спутнік V.

Звіт Європейської служби зовнішніх справ більше зосереджується на російській дезінформаційній кампанії і вказує, що ті зусилля спрямовані головно проти західних країн, але також і проти інших, наприклад, проти України.

«Україна та її уряд стали об’єктом особливо жорсткої критики в контрольованих державою російських ЗМІ, а також з боку прокремлівських джерел в Україні. Український уряд звинувачували в геноциді українського населення за відмову купувати вакцину Спутнік V. Звинувачення в “геноциді” поєднували з твердженнями, що Київ “є маріонеткою США і виконує накази Вашингтона”», - написано в документі.

Звіт також наводить приклад допису в Твіттері від імені речника китайського Міністерства закордонних справ, який поширив спростовані раніше твердження про буцімто існування в Україні таємних американських біолабораторій.

Європейська служба зовнішніх справ стверджує, що російська кампанія не лише проштовхує вакцину Спутнік V, «звинувачуючи Захід і ЄС у саботажі російської вакцини», але й «сіє недовіру до Європейського агентства лікарських препаратів».

Європейське агентство лікарських препаратів (ЕМА) саме перевіряє російську вакцину, розглядаючи можливість дозволу на її використання на ринку країн ЄС.

Джерела повідомляють, що перший етап роботи ЕМА щодо вакцини Спутнік V вже завершено і міністр охорони здоров’я Росії Михаіл Мурашко повідомив, що 10 травня європейські фахівці можуть почати інспекцію російських виробничих процесів.

При цьому у ЄС помічають, що «прокремлівські медіа намагалися поширювати плутанину щодо дати подачі російської заяви до ЕМА на перевірку вакцини Спутнік V», а також «звинувачували ЕМА і ЄС загалом в політичній упередженості проти російської вакцини».

«Сіючи недовіру до Європейського агентства лікарських препаратів, прокремлівські дезінформатори мають на меті підірвати і розколоти спільний європейський підхід до закупки вакцин», - припускає звіт ЄС.

Автори доходять висновку, що можливості Росії постачати вакцину дуже обмежені, і рівень вакцинації російських громадян значно нижчий, ніж більшості європейських країн, але Москва активно використовує постачання незначних партій вакцини Спутнік V для пропаганди.

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