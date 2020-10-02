ЄС нарешті узгодив санкції щодо 40 білоруських посадовців

На зустрічі керівників країн Європейського Союзу після понад місяця вдалося знайти вихід з дипломатичного глухого кута і узгодити запровадження пропонованих санкцій щодо білоруських посадовців.

«Європейський Союз вдається до дій проти тих, хто перешкоджає демократії. Я вважаю, що це важливий сигнал», - сказала канцлер Німеччини Анґела Меркель після дискусій між керівниками 27-ми країн ЄС, що тривали після опівночі з четверга на п’ятницю 2 жовтня.

Євросоюз раніше оголосив, що не визнає Олександра Лукашенка президентом і звинуватив його владу у фальсифікації серпневих виборів, а також у порушеннях прав людини на тлі небувалих масових протестів у Білорусі.

Президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що Лукашенка «немає у теперішньому списку, але ми стежимо за розвитком подій».

На зустрічі у Брюсселі Кіпр зняв свої заперечення після запевнень, що ЄС окремо вдасться до дій проти Туреччини, якщо та країна далі проводитиме нафтогазові буріння у районах східного Середземномор’я, за контроль над якими точаться міждержавні суперечки.

Ключові рішення у Європейському Союзі ухвалюються лише за умови одноголосної підтримки усіма країнами організації.

Велика Британія, яка вийшла з ЄС, каже, що координує з Брюсселем свої дії у відповідь на ситуацію в Білорусі, але Лондон окремо оголосив санкції разом з Канадою.

Британія та Канада внесли до свого санкційного списку 8 представників білоруської влади включно з Олександром Лукашенком та його сином.

“Вікно для того, щоб вплинути на ситуацію в Білорусі, поступово зникає. І ми вважаємо, що прийшов час вжити заходів”, - сказав британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Раніше свої окремі заходи проти режиму Лукашенка оголосили сусідні з Білоруссю країни Балтії.

Україна також заявила, що не визнає оголошених результатів президентських виборів у Білорусі.

Президент Росії Володимир Путін натомість вітав Олександра Лукашенка з переобранням та пообіцяв білоруській владі фінансову підтримку і навіть відрядження силових підрозділів для протидії антиурядовим виступам у Білорусі.

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