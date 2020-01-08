“Наше партнерство не буде таким, як досі”, - шкодує Урсула фон дер Ляєн про Брекзит

Президент Європейської комісії, виконавчого органу Європейського Союзу, Урсула фон дер Ляєн висловила у Лондоні сподівання, що після припинення британського членства в організації цього місяця, ЄС та Велика Британія залишаться дуже близькими.

“Трохи більше ніж через три тижні, 31 січня, Сполучене Королівство проведе останній день у якості країни - члена. Це буде важкий та емоційний день. Але, коли сонце знову встане 1 лютого, ЄС та Сполучене Королівство будуть найкращими друзями і партнерами”, - сказала Урсула фон дер Ляєн 8 січня на лекції у Лондонській школі економіки.

Без рівних умов... ви не можете мати найвільніший доступ до найбільшого у світі ринку

Вона заявила, що зв’язки Британії з Європою “далі будуть нерозривними”, але водночас застерегла, що Брекзит змінить характер цих відносин.

Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Євросоюз прагне якнайшвидше почати працювати з британським урядом над новим партнерством, щоб вирішувати спільні завдання і проблеми, зокрема в галузі клімату і безпеки, які за її словами залишаться важливими і не можуть бути вирішені країнами окремо.

В ідеалі, сказала вона, Брюссель хотів би укласти з Лондоном угоду про торгівлю, яка б означала “нульові тарифи, нульові квоти і нульовий демпінг”.

"Але правда в тому, що наше партнерство не буде і не може бути таким як досі, бо кожен вибір має наслідки. З кожним рішенням приходять компроміси. Без вільного пересування людей неможливе вільне пересування капіталу, товарів і послуг. Без рівних умов стосовно довкілля, робочої сили, податків, державних субсидій ви не можете мати найвільніший доступ до найбільшого у світі ринку. Що більшими будуть відмінності, то більш віддаленим буде партнерство”, - підкреслила представниця ЄС.

За її словами, впродовж найближчого року на Лондон і Брюссель очікують непрості переговори для владнання потенційних розбіжностей, тому “без продовження перехідного періоду за межі 2020 року неможливо сподіватися на узгодження усіх аспектів нашого нового партнерства”.

Європейський Союз, сказала Урсула фон дер Ляєн, буде визначатися з новими системами участі третіх країн у програмах ЄС.

Урсула фон дер Ляєн - перша жінка на посаді президента Європейської комісії

60-річна Урсула фон дер Ляєн народилася і перші 13 років жила в Брюсселі, де її батько працював у структурах ЄС. Родина Урсули фон дер Ляєн походить з Німеччини.

Вона вивчала економіку в Лондоні, а згодом медицину в Ганновері, проте майже одразу пішла в політику, долучившись до правоцентристської партії Християнсько-демократичний союз, очолюваної Анґелою Меркель.

З 2013 року до 15 липня 2019 року вона була міністром оборони Німеччини, а перед тим очолювала Міністерство у справах сім’ї та Міністерство охорони здоров’я.

Мати сімох дітей, Урсула фон дер Ляєн, на додаток до рідної німецької вільно володіє французькою та англійською мовами, що фактично є обов’язковою умовою для чільних посадовців ЄС.

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