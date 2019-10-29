Росія затягує переговори про транзит газу, щоб Україна відмовилася від багатомільярдних відшкодувань

Європейський Союз закликав Росію та Україну поспішити з укладенням угоди про транспортування російського газу українськими трубопроводами до європейських споживачів.

Чільний посадовець ЄС з енергетичних питань Марош Шефчович визнав, що чергова спроба трьох сторін домовитися на переговорах 28 жовтня у Брюсселі про транзит газу завершилася безрезультатно, і сторони планують нову зустріч у листопаді.

На жаль, російська делегація тепер була не готова.

Чинна угода між Києвом та Москвою вибігає після 31 грудня, і Марош Шефчович був вимушений згадати, що Європа готується до можливих зривів у газопостачанні взимку, накопичуючи газ у сховищах.

“Параметри були прийнятні для українських партнерів, які були готові працювати на основі наших пропозицій. На жаль, російська делегація тепер була не готова зробити так само” , - сказав Шефчович журналістам у Брюсселі про стан переговорного процесу.

Європейський посадовець повідомив, що зараз визначається дата наступного кола переговорів і висловив надію, що, вивчивши документи й зваживши пропозиції, сторони будуть готові домовлятися.

В чому перешкоди?

Головним завданням угоди трьох сторін: російських постачальників, українських транспортувальників та європейських споживачів є узгодження обсягів газу, а також тривалості контракту. ЄС пропонує, щоб угода була довготерміновою - на 10 або 5 років.

Умови для переговорів ускладнені конфліктом між Росією та Україною внаслідок російської анексії українського Криму та фактичного російського контролю над окремими регіонами Донецької та Луганської областей на сході України.

Вимоги Москви на переговорах у Брюсселі полягають зокрема у тому, щоб нова газова домовленість залагоджувала для Росії проблеми, що виникли в результаті програшу російською компанією Газпром судових суперечок з Україною, а також штрафів накладених українськими антимонопольними органами на російську компанію.

За рішенням Стокгольмського арбітражного суду у лютому 2918 року Газпром має виплатити українській стороні $2,56 мільярда, але у Москві відмовляються виконувати рішення.

Російський Газпром також не погоджується зі штрафом Антимонопольного комітету України на близько $ 6 мільярдів накладеним 2016 року.

Москва називає свої пропозиції “нульовим” варіантом, за яким Україна та Росія мали б взаємно відмовитися від усіх позовів та вимог.

"Йдеться проте, що якісь судові претензії, безумовно, не повинні бути на порядку денному, якщо ми говоримо про домовленість", - сказав, коментуючи переговори, речник російського президента Дмитрій Пєсков.

Reuters повідомляє, що керівник української компанії Нафтогаз Андрій Коболєв, назвав російські наполягання на так званому “пакетному” вирішенні “нездійсненними і “непрагматичними”.

Коболєв сказав, що Україна очікує на конкретні пропозиції російської сторони про те, як у Москві планують вирішити питання.

Тим часом виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко повідомляв раніше, що з українського боку проти Газпрому готуються нові позовні вимоги на суму понад 11 мільярдів доларів.

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