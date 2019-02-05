Країни ЄС долучилися до США, визнавши Ґуайдо президентом Венесуели, але не одностайно

Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та інші країни Євросоюзу заявили, що визнають тимчасовим президентом Венесуели лідера опозиції Хуана Ґуайдо, який також очолює законодавчий орган країни - Національні збори.

Британський міністр закордонних справ Джеремі Гант написав у Twitter, що Ґуайдо вважатимуть “перехідним конституційним президентом до часу, коли зможуть відбутися варті довіри вибори”.

Керівні органи Євросоюзу не виявляли позиції з цього питання, і деякі країни ЄС, зокрема Італія та Греція, утрималися від однозначної відмови визнавати владу Ніколаса Мадуро, який став венесуельським президентом 2013 року.

Венесуела - латиноамериканська країна, яка хоч і має найбільші у світі розвідані поклади нафти, потерпає від затяжної економічної і політичної кризи, що загострилася в останні місяці.

Річний рівень інфляції у Венесуелі досягнув 1 300 000% на тлі браку харчів, ліків і товарів повсякденного вжитку. ООН повідомляє, що з 2014 року три мільйони венесуельців емігрували зі своєї країни.

Раніше Сполучені Штати, Канада, Австралія та більшість держав Південної Америки заявили, що більше не визнають Ніколаса Мадуро, який відкидає заклики до дострокових виборів у Венесуелі.

Мадуро назвав вимогу виборів ультиматумом, на який він не погодиться, а протести в країні та дії опозиції на чолі з Хуаном Ґуайдо - переворотом.

Росія, яка разом з Китаєм, Іраном і Туреччиною підтримує Ніколаса Мадуро, звинуватила ЄС разом зі США у втручанні у внутрішні справи Венесуели.

Російські представники раніше заявляли, що зроблять усе можливе для підтримки президентства Мадуро.

Москва також багато років підтримувала попередника Мадуро, Уґо Чавеса, який був гучним критиком Сполучених Штатів.

Російський уряд офіційно не повідомляє, скільки коштів виділено на підтримку уряду Мадуро, але аналітики вважають, що загальна сума кредитів може перевищувати 15 мільярдів доларів.

Державна компанія Роснефть вклала значні суми у нафтові проекти у Венесуелі.

У міжнародній пресі з’являлися повідомлення, що Москва відрядила групу військових найманців для охорони Ніколаса Мадуро, але офіційні російські представники відмовилися коментувати інформацію.

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