ЄС подає план обходу російської блокади України для допомоги експорту збіжжя

Європейська Комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, запропонувала створення так званих «Ліній солідарності», щоб допомогти Україні відновити масштабний експорт сільськогосподарських товарів призупинений внаслідок вторгнення Росії.

«За нормальних умов Україна могла продавати 75% вирощеного у себе зерна, отримуючи з цього 20% річних експортних доходів», - нагадує Єврокомісія.

ЄС хоче допомогти Україні та сприяти відновленню її економіки, а також зробити внесок у стабілізацію на світовому ринку харчів та зміцнити глобальну харчову безпеку.

Тепер російська армія захопила українські порти на Азовському морі і тримає у фактичній блокаді порти України на Чорному морі, через які зазвичай відправляли близько 90% українського експорту збіжжя.

Україна також стверджує, що російські окупанти на захоплених територіях забирають українське зерно та вивозять його в Росію і навіть намагаються продавати його в інші країни.

Єврокомісія оголосила 12 травня, що береться за велетенське завдання: «краще поєднати й інтегрувати інфраструктуру України з інфраструктурою ЄС», щоб «скоординувати й оптимізувати ланцюги постачання, створити нові маршрути» українському сільськогосподарському експорту.

«ЄС хоче допомогти Україні та сприяти відновленню її економіки, а також зробити внесок у стабілізацію на світовому ринку харчів та зміцнити глобальну харчову безпеку», - проголошують в Брюсселі.

Адіна Велян, комісарка ЄС з транспорту, сказала, що завдяки тим зусиллям Україна упродовж менш ніж трьох наступних місяців матиме можливість експортувати 20 мільйонів тонн збіжжя - близько половини загальних експортних обсягів.

«Вирішуючи негайні завдання і довготермінові, ми працюватимемо з українською владою, а також з сусідніми з Україною країнами - членами ЄС, які докладають усіх зусиль у цій кризі», - сказала Адіна Велян.

Але зараз, попри ті зусилля, український наземний експорт потерпає від затримок.

«Тисячі залізничних вагонів і вантажівок вимушені простоювати, очікуючи на перетин кордону з України. Зараз ті простої вагонів становлять в середньому 16, а на деяких кордонах до 30 днів», - визнає Єврокомісія, вказуючи зокрема на технічні перешкоди, зокрема те, що українські вагони розраховані на ширину колії, яка відрізняється від стандарту залізничної мережі Європи.

Пріоритетами у створенні системи «Ліній солідарності» для України в Брюсселі визначили:

Забезпечення більшої кількості транспортних засобів, суден і вантажівок з залученням структур країн ЄС.

Пріоритезація українського сільськогосподарського експорту на транспортних мережах і в терміналах.

Забезпечення гнучкості на митницях, щоб пришвидшити перетин кордонів.

Створення можливостей для тимчасового складування експортних товарів з України в країнах ЄС. До теми: Джо Байден: російське вторгнення в Україну порушило поставки продовольства та вже призвело до підвищення цін у всьому світі. Відео

Європейські посадовці також сподіваються, що краща інтеграція України в транспортні та інші інфраструктурні мережі ЄС надалі допомагатиме і у відбудові української економіки зруйнованої війною.

Однією з перспектив на майбутнє називають можливість залучення України й Молдови до проекту Транс-європейська транспортна мережа TEN-T (Trans-European Transport Network), що фінансує подолання технічних та інших проблем у перевезеннях на європейському континенті.

У Європі зараз визнають, що без розблокування українських портів, зокрема порту Одеси, масштабний експорт з України буде проблематичним.

Видання Politico.eu зауважує, що нещодавно для завантаження лише одного транспортного судна в румунському порту Констанца 70 000 тоннами українського збіжжя були задіяні 49 барж і потягів, які перевезли вантаж через кордон з України.

«Якщо порахувати, то ви побачите, що для перевезення 20 мільйонів тонн зерна буде потрібно неймовірних 10 000 барж і майже 300 великих транспортних суден», - цитує Politico.eu Адіну Велян.