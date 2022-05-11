Байден: через блокування Росією українського експорту зерна багатьом загрожує голод

Президент США Джо Байден під час виступу на підтримку американських фермерів у Канзасі, Іллінойс заявив, що через війну Росії з Україною і блокування Росією українських портів, багатьом в світі загрожує голод від продовольчої кризи.

Якщо це зерно не піде на ринок – дуже багато людей в Африці помре з голоду, бо Україна є єдиним постачальником в деяких країнах

«Американські фермери розуміють, що війна Путіна відрізала Україну – виробника пшениці, кукурудзи та рослинного масла. Наприклад, Україна каже, що в них в зерносховищах знаходиться 20 мільйонів тон зерна. 20 мільйонів тон і знаєте що, якщо це зерно не піде на ринок – дуже багато людей в Африці помре з голоду, бо Україна є єдиним постачальником в деяких країнах», - заявляє президент США.

Джо Байден зауважив, що через блокування російськими військовими кораблями немає доступу до українських портів. Через це неможливо вивезти це зерно. «Жорстка війна, розпочата на українській землі, заважає українським фермерам посадити врожай наступного року. Втім, у Росії теж все не дуже добре», - говорить Джо Байден.

Під час виступу в Іллінойсі Джо Байден відзначив, що фермери допомагають Америці «на двох фронтах – зменшуючи вартість продуктів продовольства вдома і збільшуючи виробництво та годучи світ, який цього потребує». Він також подякував американським фермерам та назвав їх «хлібним кошиком демократії».

«Ми бачимо війну Путіна в Україні, тому ви [фермери - ГА] – хребет свободи. Нещодавно, вісім днів тому, я був на заводі в Алабамі, де виробляють ракети «джавелін», щоб допомогти українцям витіснити росіян, відбити їх агресію. Я зазначив тоді, що Америка – арсенал демократії, це те, ким ми є та завжди були. Ми були арсеналом демократії. Я стою зараз тут, щоб подякувати американським фермерам – хлібному кошику демократії», - заявив Джо Байден.

Нагадаємо, що представники майже 50 країн Європи та Середньої Азії зібрались в Польщі на засіданні Продовольчої організації ООН (FAO) в регіоні. Серед питань, які обговорюють учасники, - перебої в постачанні продуктів харчування. Серед викликів, які постали перед світом, Генеральний директор FAO Ку Донджу назвав зростання цін на продукти харчування, перебої з експортом зерна, кормів, палива та добрив з України та Росії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України, експорт зерна з українських портів було заблоковано. Майже 25 мільйонів тонн зерна, згідно з оцінками FAO, наразі перебувають в українських зерносховищах.

Розблокувати порт Одеси і дозволити експорт зерна закликав Росію голова Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі. "400 мільйонів - кількість людей в світі, яких годували українські фермери до війни. Нуль - кількість людей, яких годують українські фермери сьогодні, якщо негайно не відкрити порти Одеси", - написав Бізлі у Twitter.

Очікується, що в середу ЄС оголосить нові заходи з полегшення аграрного експорту з України в обхід портів, залізницею та автомобільними шляхами, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані поінформованих осіб.

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