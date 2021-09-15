ЄС «не потерпить намагань дестабілізувати Європу» з боку Білорусі, заявляє Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, звинуватила Білорусь у «гібридному нападі» з метою «дестабілізації Європи», поклавши на білоруську владу відповідальність за різке зростання кількості шукачів притулку на кордонах Білорусі з країнами Європейського Союзу.

Вони садять людей в літаки і буквально штовхають їх до кордонів Європи.

Початок щорічного виступу «про стан союзу» у Страсбурзі був присвячений темі боротьби з коронавірусом, питанням економічного розвитку, клімату тощо, але значну частину було відведено питанням безпеки й обороноздатності.

На відміну від аналогічної промови перед депутатами Європарламенту минулого року, коли Урсула фон дер Ляєн нагадувала про втручання Росії в Україні, Грузії і застерігала від надій на тісніші відносини з Москвою, вона цього разу не згадала про російську агресію.

Натомість президентка лише побіжно сказала про «посилення взаємодії у Східному партнерстві» - програмі тіснішої співпраці ЄС з групою країн, в яку входить Україна.

Але голова виконавчої влади Євросоюзу жорстко висловилася про сусідню Білорусь.

«Режим у Мінську перетворив людських істот на інструмент. Вони садять людей в літаки і буквально штовхають їх до кордонів Європи», - заявила Урсула фон дер Ляєн у програмному виступі в Європейському парламенті 15 вересня.

Вона при цьому запевнила країни ЄС, які межують з Білоруссю: Литву, Латвію та Польщу у солідарній позиції Євросоюзу і наголосила на потребі спільної європейської політики стосовно біженців та мігрантів.

Білорусь у промові Урсули фон дер Ляєн стала одним з низки прикладів того, чому на її думку Європа «повинна бути спроможною... забезпечувати стабільність у нашому сусідстві та в інших регіонах».

«Нам потрібен Європейський оборонний союз»

Згадавши про ситуацію в Афганістані, де виведення військ США та європейських союзників призвело до падіння уряду, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна розвивати свої власні військові можливості.

Будуть завдання, де не буде НАТО і де не буде ООН, але де потрібна буде присутність ЄС.

«Європа знає краще за інших, - наголосила вона, - що коли ви вчасно не дасте раду кризі за кордоном, то та криза прийде до вас».

Ідея так званої європейської армії досі викликає суперечливі оцінки, оскільки майже всі 27 країн ЄС також входять до НАТО.

Критики ідеї остерігаються, що необачні кроки можуть призвести до послаблення трансатлантичного оборонного союзу, а прихильники наголошують на тому, що США насправді зацікавлені у посиленні військової спроможності європейських союзників.

«Будуть завдання, де не буде НАТО і де не буде ООН, але де потрібна буде присутність ЄС», - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона вказала на потребу створення «фундаменту для колективного схвалення рішень», а також на необхідності «підвищення здатності взаємодіяти».

«Ось чому ми вже зараз вкладаємо гроші у спільні європейські платформи від європейських бойових літаків до дронів та кіберзасобів», - сказала президентка.

Вона повідомила, що ці питання будуть розглядатися на запланованому саміті щодо європейської оборони, який має відбутися під егідою французького президента Еммануеля Макрона - палкого прихильника ідеї «стратегічної автономії» Європи.

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