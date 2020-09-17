«Тим, хто виступає за зближення з Росією» президент Єврокомісії вказує на отруєння Навального

Президент Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, Урсула фон дер Ляєн вказала на Росію, як на одну з проблем для зовнішньої політики Євросоюзу.

Ми бачили схему дій в Грузії і Україні, в Сирії і Солсбері...

У виступі в Європейському парламенті у середу 16 серпня вона окремо звернулася до тих «виступає за тісніші зв’язки з Росією», вказавши на інцидент з російським опозиціонером, якого зараз лікують в Німеччині.

«...Отруєння Олексія Навального передовою нервово-паралітичною речовиною не поодиноке. Ми бачили схему дій в Грузії і Україні, в Сирії і Солсбері та у втручаннях у вибори у світі», - сказала Урсула фон дер Ляєн депутатам з 27-ми країн Європи.

Натякаючи на суперечки щодо долі газопроводу Північний потік - 2, президент Єврокомісії наголосила: «Ця схема дій не змінюється, і це не змінить жоден трубопровід».

Урсула фон дер Ляєн до призначення на посаду президента Єврокомісії обіймала посади в уряді Німеччини і зокрема була міністром оборони.

Відмова від добудови Північного потоку - 2 для постачання російського газу в Німеччині розглядається серед можливих санкцій щодо Росії після того, як отруєння Навального назвали застосуванням хімічної зброї всупереч міжнародним конвенціям.

Москва відкидає звинувачення, але лабораторії у Франції та Швеції нещодавно підтвердили висновки німецьких фахівців, що Навальний зазнав впливу нервово-паралітичної отрути класу «Новічок», створеної у межах програм розробок хімічної зброї.

«Європейський акт Магнітського»

У той час як президент Путін нещодавно заявив про підтримку білоруського правителя Олександра Лукашенка, Урсула фон дер Ляєн повторила, що ЄС не визнає нещодавні президентські вибори в Білорусі.

«Білоруси повинні мати можливість вільно визначати своє майбутнє. Вони - не фігури на чужих шахівницях», - сказала фон дер Ляєн.

Заторкуючи інші важливі для ЄС напрямки зовнішньої політки, президент Єврокомісії назвала відносини з Китаєм «найбільш стратегічно важливими і найбільш складними».

Вона закликала європейські країни бути більш рішучими в осуді порушень прав людини зокрема в Гонконгу і стосовно уйгурів у Китаї.

«Чи це Гонконг, чи Москва, чи Мінськ. Європа повинна швидко займати чітку позицію», - закликала Урсула фон дер Ляєн.

Вона оголосила, що Європейська комісія вийде із законодавчою ініціативою щодо Європейського акту Магнітського - закону, який за зразком подібних актів у США та в деяких інших країнах, передбачатиме можливість санкцій стосовно посадовців інших країн, визнаних причетними до порушень прав людини.

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