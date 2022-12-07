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ЄС запровадив 9-й пакет санкцій проти Росії. У ньому - військові, політики, пропагандисти
Євросоюз запроваджує дев’ятий пакет санкцій проти Росії через те, що Москва «продовжує нести смерть та спустошення в Україну», - про це повідомила в середу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Цей пакет, дев’ятий з часу російського вторгнення в Україну, посилює тиск на Росію, додаючи ще майже 200 фізичних та юридичних осіб до списку санкцій. Серед підсанкційних осіб – російські військові, депутати російського парламенту та підприємства ОПК.
«Цей список охоплює ключові фігури у жорстоких, навмисних ракетних ударах Росії по цивільному населенню», – сказала фон дер Ляєн у відео, опублікованому в Twitter.
Як додала голова Єврокомісії, ЄС також накладе санкції на ще три російські банки, що включає повну заборону на операції з Банком регіонального розвитку країни. Нові заходи, за словами фон дер Ляєн, обмежать доступ Росії до безпілотників як безпосередньо, так і через постачальників із третіх країн, таких як Іран.
Євросоюз, за словами фон дер Ляєн, також запровадить обмеження експорту, зосередивши увагу на товарах подвійного призначення, таких як хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніка та ІТ-компоненти, які «може використовувати російська військова машина».
Очільник зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що останні заходи є прямим наслідком використання президентом Росії Володимиром Путіним зими як зброї.
«Після продуктів харчування та голоду Путін вирішив зробити зиму зброєю, – заявив Боррель. - Відповіддю на це є 9-й пакет санкцій".
«Він хоче перервати електропостачання, опалення та водопостачання для мільйонів мирних жителів по всій Україні. Ми відповідаємо 9-м пакетом санкцій проти тих, хто бере участь у цій жорстокій війні», – написав шеф європейської дипломатії у Twitter.
Окремо Жозеп Боррель згадав про те, що санкції накладені і на російських пропагандистів.
«Ми вводимо обмежувальні заходи щодо ЗМІ, осіб та організацій, які атакують публічний простір дезінформацією, намагаючись зняти провину з Росії та отруювати свідомість людей», – написав Боррель у своєму наступному твіті.
«Ми налаштовані діяти на підтримку України. Скільки потрібно», – додав він.
Як повідомляв «Голос Америки», у п'ятницю, 2 грудня, 27 держав-членів Європейського Союзу обмежили ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Санкції набрали чинності у понеділок, 5 грудня. У понеділок світові ціни на нафту зросли на 2,6%.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що Москва «не визнає жодних цінових обмежень» і попередив, що це «крок до дестабілізації світового енергетичного ринку».
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США нарощують експорт газу до Британії для зменшення залежності від російських енергоносіїв
США збільшать експорт скрапленого природного газу до Великої Британії відповідно до нової угоди про посилення співпраці задля енергетичної безпеки, зниження цін після вторгнення Росії в Україну та зменшення залежності від російського газу. Про це оголосили президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, пише агенство Associated Press.
За угодою, США зобов'язалися експортувати принаймні 9–10 мільярдів кубічних метрів скрапленого природного газу протягом наступного року через британські термінали - це більш ніж удвічі більше, ніж у 2021 році.
Нове зобов’язання "буде корисним як для Великої Британії, так і для європейських партнерів, оскільки ми плануємо поповнити газові сховища наступного року, - йдеться в заяві Білого дому та офісу прем’єр-міністра. - Під час цієї глобальної енергетичної кризи, спричиненої незаконним вторгненням Росії в Україну, для країн-союзників як ніколи важливо поглибити співпрацю, щоб забезпечити стійкі міжнародні системи, які відображають наші спільні цінності".
Сполучені Штати та Сполучене Королівство також зобов’язались активізувати "співпрацю для підтримки міжнародної енергетичної безпеки, доступності та сталості, оскільки Європа зменшує свою залежність від російської енергії", – заявили лідери. Лондон і Вашингтон також будуть прагнути прискорити розвиток так званого чистого водню, отриманого з природного газу та відновлюваних джерел, а також сприяти розвитку атомної енергетики як безпечного джерела енергії.
Минулого тижня "Група семи" провідних економік світу, Європейський Союз і Австралія затвердили обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель.
Як раніше повідомляв Голос Америки, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва "не визнає жодних цінових обмежень" і попередив, що це "крок до дестабілізації світового енергетичного ринку".
При цьома речник Ради із нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив: "Ми вважаємо, що це допоможе обмежити здатність пана Путіна отримувати прибуток з ринку нафти. Це (обмеження – ред. ГА) також може регулюватися. Це не означає, що ми не можемо повернутися й переглянути його, якщо нам це знадобиться".
У вівторок помічниця міністра фінансів США Елізабет Розенберг повідомила, що вторгнення Росії в Україну "створило невизначеність, яка підняла ціну на нафту" з середнього рівня до вторгнення в 70 доларів за барель до максимуму в понад 140 доларів за барель. У результаті "Росія отримала несподіваний прибуток від високих цін на нафту, що дозволило їй фінансувати жорстокі військові операції та вести незаконну та несправедливу війну проти України, тоді як решта світу несе витрати від вищих цін на енергоносії", - сказала вона.
В матеріалі використані джерела Associated Press
Українці можуть отримати репарації за злочини “вагнерівців”
Українці мають шанс отримати відшкодування за злочини бойовиків компанії “Вагнер”. Позов проти російського угруповання подали у Британії, повідомляє агенство Reuters. Адвокат Джейсон МакК’ю, який займається цієї справою, переконаний, що домогтися репарацій за страждання українців цілком реально.
«Разом ми можемо трусити і розбирати цю матрьошку, аж поки в неї всередині не з'являться коштовності, які ми маємо вимагати і віддати українцям заради справедливості», - заявив адвокат.
Він зазначив, що позов до Високого суду Британії від імені ймовірних жертв “вагнерівців” спрямований на активи групи і затягне Москву по судах.
Крім того, британський адвокат прогнозує низку інших позовів проти «воєнної машини» президента Росії Володимира Путіна. Адже група “Вагнера”, яка від початку була укомплектована ветеранами російських збройних сил, воювала також у Лівії, Сирії, Центральноафриканській Республіці, Малі та інших країнах.
Коментар щодо позову від представників ПВК “Вагнер” отримати не вдалося.
Тим часом заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, народна депутатка Галина Янченко заявила, що Київ співпрацює з британськими юристами та надає необхідні деталі й докази військових злочинів Росії в Україні. Вона переконана, що перемога в цій справі у суді в Лондоні допоможе Києву переконати партнерів, зокрема Вашингтон, визнати Росію державою-спонсором тероризму, а ПВК “Вагнер” - терористичною організацією. «Якщо певні західні інституції чи політики бояться визнати Росію спонсором тероризму, а також визнати «Вагнер» терористичною організацією, то з чіткими доказами це не буде складно», - вважає Янченко.
В матеріалі використані джерела Reuters.
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