Встановлення максимальної ціни на російську нафту обмежить здатність Путіна отримувати прибутки - Кірбі

У понеділок в Адміністрації Байдена намагались заспокоїти побоювання, що обмеження ціни на російську нафту може призвести до довгострокових негативних наслідків і завдати шкоди світовій економіці.

США залишають за собою право коригувати ціну в майбутньому, коли обмеження почне запроваджуватися, - координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, якого цитує канал CNN.

«Ми не віримо, що це матиме якийсь довгостроковий вплив на світові ціни на нафту», — сказав Джон Кірбі у спілкуванні з журналістами.

У п'ятницю 27 держав-членів Європейського Союзу обмежили ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, обмеження вступило в дію 5 грудня. У понеділок світові ціни на нафту зросли на 2,6%.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що Москва «не визнає жодних цінових обмежень» і попередив, що це «крок до дестабілізації світового енергетичного ринку».

Джон Кірбі заявив, що США вважають, що «це обмеження закріпить знижку на російську нафту», додавши, що Вашингтон «повністю» підтримує обмеження ціни на рівні 60 доларів, оголошене минулого тижня.

Кірбі припустив, що обмеження ціни дозволить країнам «торгуватися за більш високі знижки на російську нафту», але «не має на меті усунення російської нафти з ринку».

«Ми вважаємо, що це допоможе обмежити здатність пана Путіна отримувати прибуток з ринку нафти. Це (обмеження – ред. ГА) також може регулюватися. Це не означає, що ми не можемо повернутися й переглянути його, якщо нам це знадобиться», — сказав він.

Цього ж дня набирає чинності заборона Європейського Союзу на імпорт російської нафти за винятком тієї, що постачається трубопроводами.

Західні країни вважають, що санкції, зокрема, обмеження ціни російської нафти на рівні $60 за барель «не дозволять Росії заробляти на своїй агресивній війні проти України».

Президент України Володимир Зеленський критикував визначену верхню межу для російської нафти, назвавши її надто високою і «комфортною для бюджету терористичної держави».

Росія, яка є другим найбільшим експортером нафти у світі, заявила, що не визнаватиме обмежень і також готова зменшити продаж, щоб тримати ціни на вищому рівні.

В матеріалі використані джерела CNN