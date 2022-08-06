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- Голос Америки
ЄС засудив обстріли російськими військами Запорізької АЕС
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель засудив дії російських військ навколо Запорізької АЕС. У своїй заяві найвищий європейський дипломат назвав дії Росії «серйозним та безвідповідальним порушенням правил ядерної безпеки» та закликав Росію надати доступ до ядерного об’єкту експертам з Міжнародного агентства з ядерної енергії, МАГАТЕ.
Запорізька АЕС окупована російською армією, але на ній продовжують працювати українські фахівці. По території станції було завдано авіаударів, у здійсненні яких Москва і Київ звинувачують одне одного.
«Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримати доступ», — написав Жозеп Боррель у мережі Twitter.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у суботу вранці, що «вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря» внаслідок «провокацій» з боку Росії.
«Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії», – заявив представник президента України у Twitter.
В результаті обстрілів один із реакторів на станції зупинено, повідомили в суботу в українському агентстві з атомної енергетики.
«Снаряди поцілили в Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя’зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС», – повідомив Енергоатом в Telegram.
У середу, 3 серпня, керівник МАГАТЕ заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС є «хиткою». Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що відправка місії до Запоріжжя є «складною справою», яка вимагає участі багатьох сторін: України, якій належить АЕС, Росії, яка окупувала і фактично контролює станцію, команди технічних спеціалістів та підтримку підрозділів ООН, що відповідають за безпеку.
«Якщо трапиться аварія на Запорізькій АЕС, ми не будемо звинувачувати стихійне лихо – відповідати будемо лише перед собою», – сказав Гроссі.
Як повідомляють українські інформаційні агентства, 5 серпня російські військові двічі стрілаяли у бік ЗАЕС. О 14:30 за київським часом зафіксовано три вибухи біля промислового майданчика ЗАЕС. Ввечері російська артилерія вдруге обстріляла станцію, було зафіксовано три влучання на майданчик АЕС. Обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС, виникла пожежа, повідомлялє агентство Уніан.
У понеділок 1 серпня, виступаючи в ООН державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що це є «критичний момент», коли світ можна уберегти від ядерної загрози.
«Ми глибоко стурбовані тим фактом, що Росія заволоділа ядерними об'єктами в Україні, зокрема в Запоріжжі, одному з найбільших ядерних об'єктів у Європі», - сказав Блінкен.
За словами Блінкена, існують «достовірні повідомлення» про те, що «Росія використовує цей завод як еквівалент живого щита, але ядерного щита в тому сенсі, що вона веде вогонь по українцях з території заводу». Вони розраховують на те, що українці не будуть стріляти у відповідь, «щоб не трапилася жахлива аварія на атомній станції», сказав Блінкен. За його словами, це є «вершина безвідповідальності».
У середу 3 серпня «Американське ядерне товариство» закликало Росію негайно відкрити доступ до Запорізької АЕС та персоналу станції. У своїй відкритій заяві організація вказала на неприпустимість зловживання атомними електростанціями як щитом для військових операцій.
Під час щорічних меморіальних заходів японському місті Хіросіма генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про ризик, який становлять війна в Україні, кризи на Близькому Сході та на Корейському півострові.
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Як санкції спустошують російську економіку, розповідають дослідники Єльського університету. Інтерв'ю
З початку повномасштабного вторгнення міжнародна спільнота послідовно запроваджує санкції щодо Росії. Чи працюють вони?
Нове дослідження команди Єльського університету вказує – санкції працюють і мають катастрофічний вплив на економіку Росії. У Кремля закінчуються гроші, промисловість зупиняється, більше 1000 компаній виходять з Росії, що ставить під удар 40% російскої економіки, говорять дослідники.
Вони вважають, що позитивні статистичні дані, які озвучує Росія – не більш як пропаганда і закликають не вірити офіційній статистиці Кремля. Науковці натомість провели копітку роботу збору даних торговельних партнерів Росії, компаній, банків, транспорту, тощо.
Дослідження, опубліковане наприкінці липня, привернуло значну увагу. Про нього написала низка провідних американських видань, а серед наукових публікацій за тиждень дослідження стало найбільш читаним в 15 дисциплінах, вказують автори.
Також дослідники Єльського університету жорстко критикують МВФ і вважають, що фонд зробив «найбільшу помилку за своє існування», коли наприкінці липня покращив прогноз падіння російської економіки з 8% до 6%.
Голос Америки не отримав швидкої відповіді від МВФ щодо дослідження, однак ЗМІ, з посиланням на МВФ вказують, що Фонд вказує на невизначеність прогнозів у теперішній ситуації і вважає, що падіння на 6 відсотків, яке прогнозується для Росії, є значним.
Ми поговорили з авторами дослідження професором Джеффрі Сонненфельдом, президентом Інституту лідерства Єльського університету, а також Стівеном Тіаном, Директором з досліджень Інституту лідерства Єльського університету.
Інтерв'ю перекладене, відредаговане та скорочене для більшої ясності та плинності
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Стосовно вашого підходу - Замість того, щоб використовувати російську статистику, ви копали глибше і використовували форенсетичний (судовий) та інший аналіз. Чому на вашу думку саме такий підхід до Росії правильний?
Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в оману
Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в омануДжеффрі Сонненфельд
Джеффрі Сонненфельд: Дані важливі. Росія користується певною довірою до своїх даних про економіку, це як табель з оцінками. Але тепер вони вирішили в табелі не показувати ті уроки, які вони "завалюють". І замість того, щоб показувати оцінки з читання та математики, вони нам дають оцінки з фізкультури, абощо. Це сміховинно…
Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в оману багатьох у ЗМІ. Наприклад, вони вказують, що ринок цінних паперів обвалився на 60%, що жахливо. Але чому не 100% – адже зараз неможливо продати акції іноземцю, а лише іноземці залишились серед власників акцій, бо росіяни вийшли. Те ж саме з валютою – справжнього ринку немає.
Навіть мер Москви визнає, що є сотні тисяч безробітних. Якщо він сам так говорить – значить насправді їх значно більше.
Імпорт скоротився навпіл і Китай його не компенсує. Їхній імпорт до Росії також впав на 50%. До речі, це падіння імпорту означає, що у них немає запчастин для ремонту машин, літаків, айфонів і всього необхідного, промисловість зупиняється. Ми бачимо безпрецедентний за всю історію вихід тисячі двохсот міжнародних компаній з країни. Це руйнівна втрата робочих місць. Навіть мер Москви визнає, що є сотні тисяч безробітних. Якщо він сам так говорить – значить насправді їх значно більше.
Це означає, що якість життя жахлива. Можна подивитись на кожну галузь – це питання 30 чи 90 відсотків [падіння]. Купівля автомобілів, які практично всі іноземні – впала на 90-95%. Це спустошення. Інфляція не менше 20%, а в деяких сферах перевищує 60%.
І у них немає грошей. Люди думають, що вони мають резерви, бо у них є шістсот мільярдів доларів (резерви російського центробанку - ред.), але вони скорочуються, а до половини з них немає доступу, бо вони в руках західних банків та установ і вони заморожені, і, сподіваємось, підуть на відбудову України.
О.Б.: Нещодавно МВФ покращив прогноз російської економіки порівняно з квітневим прогнозом і оцінює падіння ВВП на 6%. Чи мусить, на вашу думку, фонд змінити цей підхід?
Дж.С.: Будь-який економіст і макроекономіст, або фінансовий аналітик вважатиме, що МВФ зробив найбільшу помилку з часу свого створення. Вони довірились цій вибраній статистиці. Ми говоримо про це і звертались до найвищого керівництва Фонду.
Стівен Тіан: Наразі є високий рівень непевності, який не можна охопити однією цифрою, якщо дивитись на поргноз ВВП від МВФ. Тому очевидно, що саме розбираючи російську економіку на рівні і аналізуючи її так, ми можемо дізнатись що саме відбувається в російській економіці.
О.Б.: Повертаючись до Росії, коли говорять, що західні санкції не працюють, часто вказують на офіційний курс рубля та енергетику. Справді, ціни на сировинні товари, влкючаючи енергоресурси, зростають. Чи змогла Росія з цього скористатись?
Дж. С.: Загалом Росія продає менше газу, її видобуток впав на третину. Європа тепер зменшила закупівлю, а Росія не здатна переспрямувати поставки до Індії, або Китаю, бо немає трубопроводів.
Якби ми з вами говорили шість місяців тому, ми б розмахували руками від хвилювання. Зараз для цього немає причин. До кінця року Європа матиме об’єкти для прийому зрідженого газу і зможе брати більше газу з Норвегії, США і так далі. Не знаю, що Росія робитиме зі своїм газом. Стосовно нафти – Росія продає нафту із значними знижками, що спустошує Росію.
Стосовно рубля - курс - це одна з найбільш улюблених тем російської пропагандиСтівен Тіан
С.Т.: Загалом, для країни-споживача легше замінити втрачені обсяги, ніж, для країни-виробника замінити покупця. Стосовно рубля, курс - це одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди. Але обсяг торгів значно впав і причина цьому – штучний курс, який утримують завдяки жорстким обмеженням на рух капіталу. Росіянин зараз практично не може придбати долар, і не має навіть доступу до доларових депозитів. Більшість торгівлі рублем перейшла на чорний ринок, де курс від 20 до 100 відсотків вище, ніж офіційний.
О.Б.: Який загалом, на вашу думку, вплив західних санкцій на Росію. Чи вони ефективні?
Санкції застосовуються доречно, в поєднанні з приватними рішеннями бізнесу, які посилюють їхній впливДжеффрі Сонненфельд
Дж.С.: Гарне питання. Я готовий про це вашим глядачам розповідати шість годин. Надзвичайно важливо те, що це рідкісний випадок, коли санкції застосовуються доречно, в поєднанні з приватними рішеннями бізнесу, які посилюють їхній вплив. Також замість того, щоб обмежувати щось одне, наприклад автомобільні шини – йде приціл на всю економіку. Такі заходи по силі – за один крок до катастрофічної кривавої війни, Армегеддону, якого ми хочемо уникнути. Треба задіяти всю силу і завдати шокуючого удару по економіці. І так, люди вийдуть на вулиці.
Бо зараз лише чотири відсотки росіян закачали собі VPN і дивляться Голос Америки, а такі речі привертають увагу і більше людей зрозуміють, що їхня країна – злодій. Треба, щоб вони зрозуміли, що з них збиткується їхній власний лідер – ворог російського народу – Володимир Путін.
Туреччина частково платитиме за російський газ в рублях - Ердоган
Президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина почне частково платити за імпортований російський природний газ в рублях.
Про це Москва оголосила ввечері в п'ятницю після більш ніж чотирьох годин переговорів між Ердоганом і президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.
Сполучені Штати відіграють провідну роль у міжнародниз зусиллях із запровадження економічних санкцій проти Росії у відповідь на її лютневе вторгнення в Україну.
Але Туреччина, член НАТО, намагалася зберігати нейтралітет у конфлікті через свою потужну залежність від російських енергоносіїв.
Минулого року на Росію припадало приблизно чверть імпорту нафти Туреччиною та 45 відсотків закупівель природного газу.
"Наші, Туреччини, двері відкриті для всіх", - сказав Ердоган турецьким журналістам у суботу, коли він летів додому з Сочі.
"Одна хороша річ у цьому візиті в Сочі полягає в тому, що ми домовилися про рубль з паном Путіним", - сказав Ердоган.
«Оскільки ми будемо вести цю торгівлю в рублях, це, звичайно, принесе гроші Туреччині та Росії», - додав він.
Ні Ердоган, ні російські офіційні особи не сказали, яка частина газу покриватиметься рублевими платежами.
Відмова від оплати газу в доларах допомагає Туреччині захистити свої запаси твердої валюти, що скорочуються.
Повідомляється, що минулого року уряд Туреччини витратив десятки мільярдів доларів, намагаючись підтримати курс ліри проти різкого падіння під час останньої економічної кризи.
Ліра все ще втратила 55 відсотків своєї вартості щодо долара, а споживчі ціни зросли на 80 відсотків за останні 12 місяців.
Криза ускладнила шлях Ердогана до третього десятиліття при владі на виборах, які мають відбутися в липні наступного року.
Сполучені Штати та Європейський Союз намагаються змусити споживачів російських енергоресурсів перейти на розрахунки в рублях, щоб обмежити можливості Москви вести війну проти України.
Платежі в рублях допомагають Росії уникнути обмежень на доларові операції з Москвою, які Сполучені Штати намагаються накласти на міжнародні банки.
Туреччина відмовилася приєднатися до режиму санкцій проти Росії та натомість підштовхнула до переговорів про перемир’я між Москвою та Києвом.
Ердоган і Путін у Сочі пообіцяли розширити економічну співпрацю у таких секторах, як банківська справа та промисловість.
- Голос Америки
США та союзників непокоїть загроза застосування Росією нестратегічної ядерної зброї
Заступник міністра оборони США Колін Каль висловив "особливе занепокоєння" щодо загрози використання Росією нестратегічної ядерної зброї. Російська доктрина розробки та використання нестратегічної ядерної зброї, як видається, "знижує поріг і збільшує можливість застосування цієї зброї" поза тим контекстом ядерної війни, який зазвичай розглядається як сценарій для застосування ядерної зброї, заявив Каль у своєму виступі на конференції ООН із ядерного роззброєння в п'ятницю.
Російське вторгнення до України, яке погіршили відкриті ядерні погрози Росії проти інших країн, особливо тих, які відмовились від ядерної зброї, модернізація ядерних сил Росією, включаючи нестратегічну ядерну зброю а також її готовність використовувати агресивну ядерну риторику, що сягає ядерного примусу, є яскравим нагадуванням ядерного ризику в сучасних конфліктахКолін Каль, високопосадовець Пентагону
Він підкреслив, що вторгнення Росії до України стало нагадуванням про ядерні ризики в сучасних конфліктах.
"Російське вторгнення до України, яке погіршили відкриті ядерні погрози Росії проти інших країн, особливо тих, які відмовились від ядерної зброї, модернізація ядерних сил Росією, включаючи нестратегічну ядерну зброю а також її готовність використовувати агресивну ядерну риторику, що сягає ядерного примусу, є яскравим нагадуванням ядерного ризику в сучасних конфліктах", - додав Каль.
Каль наголосив, що використання нестратегічної ядерної зброї завжди має стратегічні чи глобальні наслідки.
Загроза застосування нестратегічної ядерної зброї Росією непокоїть на лише США, але і інші країни. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обмеження нестратегічної ядерної зброї були предметом обговорення США та Росії в сфері контролю над ядерної зброєю, заявила заступниця держсекретаря США Бонні Дженкінс у своєму виступі на події.
"Нестратегічна ядерна зброя є предметом діалогу з Росією, що почався минулого року, до їхнього вторгнення до України. Ми чули від європейських колег та від інших занепокоєння щодо застосування нестратегічної ядерної зброї", - додала вона.
США прагнуть продовжити строк дію та розширити предмет американсько-російської угоди із контролю над ядерною зброєю START, строк дії якого закінчується в 2026 році.
Каль назвав чотири перепони, які заважають усунути ядерну зброю в світі, повідомили в Пентагоні:
- Неспровоковане вторгнення Росії до України та безвідповідальна ядерна риторика.
- Швидке розширення, модернізація та диверсифікація ядерної зброї Китаєм та загроза в Тайванській протоці.
- Відмова Ірану відповісти на занепокоєння МАГАТЕ і повернутись до ядерної угоди.
- Можлива підготовка до наступного ядерного випробування у Північній Кореї і постійні ракетні випробування.
У Хіросімі генсек ООН попередив про ядерну загрозу: «людство грає із зарядженою зброєю»
У японському місті Хіросіма згадують атомне бомбардування 77 років тому.
Під час щорічних меморіальних заходів генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про ризик, який становлять війна в Україні, кризи на Близькому Сході та на Корейському півострові.
«Людство грає із зарядженою зброєю, – сказав Гутерріш. – Десятки тисяч людей були вбиті в цьому місті в одну мить. Жінки, діти і чоловіки згоріли в пекельному вогні»
Сьогодні «кризи з серйозним ядерним підтекстом швидко поширюються – Близький Схід, Корейський півострів, вторгнення Росії в Україну», – сказав Гутерріш, повторивши попередження, зроблені ним цього тижня під час конференції щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку.
«Ми повинні запитати: чого ми навчилися з грибної хмари, яка роздулася над цим містом?» – запитав генеральний секретар ООН.
Близько 140 000 людей загинули під час бомбардування Хіросіми Сполученими Штатами 6 серпня 1945 року. Включно з тими, хто загинув після вибуху від радіаційного опромінення.
Перед світанком ті, хто вижив, та їхні родичі почали збиратися в Меморіальному парку миру в Хіросімі, щоб піднести квіти та помолитися. Тиха молитва відбулася о 8:15 ранку.
Російський посол не був запрошений на церемонію, але відвідав Хіросіму 4 серпня, щоб покласти квіти до меморіалу.
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