Європейські країни запроваджують різні вікові обмеження щодо вакцини AstraZeneca

Представниця Європейської Комісії, виконавчого органу Європейського Союзу, закликала уряди країн ЄС до «скоординованого підходу» у застосуванні вакцин від коронавірусу.

Ситуація з AstraZeneca показує, що наша система фармакологічного контролю діє...

Стелла Киріакідес, яка очолює відомство ЄС з питань здоров’я та безпеки харчів, промовляла до 27 міністрів охорони здоров’я після того, як Європейське агентство лікарських засобів 7 квітня оприлюднило нові висновки щодо побічних наслідків вакцини AstraZeneca.

Вакцину AstraZeneca широко використовують у Європі і в Україні та в багатьох інших країнах, але у США вона ще не отримала дозвіл.

Європейське агентство лікарських засобів вирішило додати, те що названо «дуже рідкісною загрозою» незвичайних розладів зі згортанням крові до офіційного списку можливих побічних наслідків тієї вакцини.

Висновки зроблені на підставі 86 випадків тромбозу з приблизно 25 мільйонів європейців, яким зробили щеплення вакциною AstraZeneca.

Фахівці не можуть впевнено сказати про чинники ризику, але вказують, що значна частина тих рідкісних проблемних випадків виявлена у жінок віком до 60 років.

Агентство також повторило, що дані вказують, що серйозні побічні наслідки дуже рідкісні і тому рекомендує далі використовувати вакцину, оскільки користь від неї набагато переважає можливі ризики.

«Ситуація з AstraZeneca показує, що наша система фармакологічного контролю діє: підозрювані випадки побічних наслідків швидко реєструють, інформацією діляться і наші фахівці швидко зібралися, щоб визначитися з подальшими діями», - сказала Стелла Киріакідес, комісар ЄС з питань здоров’я та безпеки харчів.

Важливо дотримуватися скоординованого європейського підходу, який не заплутує наших громадян...

Зауваживши, що рішення у галузі охорони здоров’я схвалюються не на рівні ЄС, а на рівні національних урядів вона наголосила: «Важливо дотримуватися скоординованого європейського підходу, який не заплутує наших громадян, і який би не посилював побоювання щодо вакцини, оскільки він базується на науці».

Окремо подібні висновки оголосило відомство, яке контролює застосування ліків у Великій Британії, де вакцину AstraZeneca використали для щеплень більшості з понад 30 мільйонів вакцинованих британців.

Британські фахівці говорять про 79 випадків рідкісного тромбозу і 19 з них були смертельні.

Пори заклики до скоординованого підходу окремі країни вже оголосили про свої власні рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca.

Зокрема Італія заявила, що вакцину AstraZeneca пропонуватимуть людям віком понад 60 років.

Інші європейські країни ще раніше запровадили свої вікові обмеження для тієї вакцини, переважно рекомендуючи її для людей віком понад 50-55 років.

У Великій Британії, яка не входить до ЄС, відповідне відомство пішло на ще радикальніше обмеження, заявивши, що альтернативу до вакцини AstraZeneca варто використовувати для людей до 30 років.

У більшості країн офіційні органи рекомендують, щоб особи, яким вже зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca, отримували і другу дозу тією ж вакциною, якщо у них не виникали проблеми зі здоров’ям.

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