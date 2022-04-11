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Європейські лідери, які були у Києві, закликають більше допомагати Україні
«Їдьте до Києва, їдьте якомога більше», - закликав Жозеп Борель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки, перед початком наради європейських міністрів закордонних справ у Брюсселі 11 квітня.
Всім доведеться давати раду наслідкам цієї війни. Не санкцій, а війни. Йдеться про зростання цін на енергію та харчі...Жозеп Борель
Борель підкреслив, що він разом з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та словацьким прем’єр-міністром Едуардом Геґером 8 квітня на власні очі побачив наслідки «брутальної агресії російських військ проти цивільного населення».
«Ми обговорюватимемо, як нам краще допомогти українському народу, а також, як підтримати Міжнародний суд», - заявив Жозеп Борель перед зустріччю з колегами, вказавши, що він вже розмовляв з прокурором Міжнародного суду Карімом Ханом про те, як ЄС сприятиме роботі міжнародної та української прокуратури.
Європа та інші країни, за словами посадовця, повинні готуватися до економічної кризи, «яка насувається», і що країни, які мають спільне бачення, повинні об’єднати зусилля для взаємної підтримки.
«Всім доведеться давати раду наслідкам цієї війни. Не санкцій, а війни. Йдеться про зростання цін на енергію та харчі», - застеріг Жозеп Боррель, додавши, що кінця війні наразі не видно, бо «російські війська накопичуються на сході, щоб наступати на Донбас».
Укрзалізниця везе візитерів і зброю
Одразу після Жозепа Бореля та Урсули фон дер Ляєн у Києві без попереднього оголошення 9 квітня побував британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.
Закордонні візитери наразі не ризикують летіти літаками, користуючись натомість особливими послугами Української залізниці, як це ще 15-16 березня спільно зробили прем’єр-міністри Польщі - Матеуш Моравецький, Чехії - Петр Фіала та Словенії - Янез Янша.
Саме ті європейські лідери, які побували у враженій російською війною Україні, зараз є серед найгучніших прихильників активнішої міжнародної допомоги українській армії та жорсткіших санкцій щодо Росії.
Чехія нещодавно заявила, що надіслала до України танки радянського виробництва та іншу зброю, яку українські військові можуть використовувати негайно.
Словаччина підтвердила, що передала українцям систему протиповітряної оборони С-300, також розроблену ще в часи Радянського Союзу.
Подібні системи є на озброєнні України і вони стали цілями російських бомбардувань та ракетних ударів з перших днів нового вторгнення.
Кроку Словаччини передувало повідомлення, що Нідерланди й Німеччина перемістили на словацьку територію американські протиповітряні ракетні комплекси Patriot.
США та інші країни НАТО від початку російського вторгнення різко збільшили присутність в східноєвропейських державах альянсу, обіцяючи захистити їх від потенційної російської загрози.
Дивіться. Укрзалізниця оприлюднила на своїй сторінці у Facebook відеозвернення британського прем’єр-міністра Борис Джонсона з подякою українським залізничникам:
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- Голос Америки
У Москву на зустріч із Путіним їде канцлер Австрії
Канцлер Австрії Карл Нехаммер у понеділок має намір відвідати Москву і зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це він повідомив у неділю на своїй Твітер-сторінці.
"Я зустрінуся з Володимиром Путіним завтра у Москві. Ми [Австрія] є військово-нейтральними, але маємо чітку позицію щодо російської загарбницької війни проти України", - написав глава австрійського уряду.
У своєму дописі він закликав створити в Україні коридори для евакуації мирних громадян, припинити вогонь та провести “повне розслідування воєнних злочинів”.
Канцлер Австрії заявив, що про намір зустрітись із Путіним поінформував президента України Володимира Зеленського, лідерів ЄС та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
У суботу Нехаммер відвідав Київ і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Канцлер Австрії засудив російську агресію та пообіцяв Києву політичну та гуманітарну підтримку.
Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив візит до Москви канцлера Австрії.
Нехаммер стане першим європейським лідером, що відвідає Москву після 24 лютого, коли Росія почала широкомасштабне військове вторгнення на територію України.
- Голос Америки
Уряд США збирає докази, щоб визначити, чи в Україні є геноцид
Вбивства росіянами мирних громадян в Україні Адміністрація президента США вважає воєнним злочином, однак поки не називає “геноцидом”.
Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван у неділю в ефірі каналу CNN заявив: “На мою думку, цей термін є менш важливий, ніж той факт, що ці дії є жорстокі, злочинні, неправильні та злі, на них потрібно рішуче реагувати, і це те, що ми робимо”.
В іншому інтерв’ю Джейк Салліван пояснив, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і чи можна її юридично кваліфікувати як “геноцид”.
“Це аналіз, який ми систематично здійснюємо”, - сказав радник Білого дому з нацбезпеки в ефірі каналу АВС. - “У Державному департаменті є відділ, який збирає докази і потім здійснює юридичний аналіз, тому що геноцид - це юридичне визначення”.
Водночас конгресменка від Республіканської партії Ліз Чейні в ефірі CNN заявила, що вважає цілеспрямовані вбивства мирних мешканців в Україні “очевидно геноцидом” і закликала Європу припинити фінансування геноцидної кампанії.
“Гадаю, Європа має зрозуміти і сприйняти той факт, що це кампанія геноциду, це жахлива кампанія геноциду, яку ми бачимо вперше, безперечно, за останні десятиліття”, - сказала конгресмвумен Чейні у програмі "State of the Union."
За її словами, європейці мають зрозуміти, що вони фінансують “кампанію геноциду”, купуючи в Росії нафту та газ, вона закликала Європу застосувати ембарго на російські енергопродукти.
Організація Об'єднаних націй визначає поняття “геноцид” як дії, скоєні з наміром, щоб повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, це передбачає вбивство членів групи, нанесення серйозних тілесних чи психічних ушкоджень членам групи, навмисне створення для групи таких умов життя, щоб її частково або повністю фізично знищити.
В ООН підтвердили загибель майже 1800 цивільних через війну Росії проти Україні
Через війну Росії проти Україні загинули 1793 цивільні людини, ще 2439 поранені. Такі дані станом на вечір 9 квітня опублікувало Управління Верховного комісара ООН із прав людини.
Серед загиблих, за даними ООН, є 142 дитини (дані українського Офісу генерального прокурора станом на ранок 10 квітня вказують на загибель 177 дітей).
«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться у повідомленні.
Водночас в ООН вважають, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень потребують підтвердження.
Станом на 4 квітня ООН підтверджувала загибель щонайменше 1480 цивільних.
- Голос Америки
Президент Байден продовжить консультації з прем’єр-міністром Індії Моді щодо наслідків війни Росії проти України – Псакі
Президент Байден матиме віртуальну зустріч у понеділок з прем’єр-міністром Індії Моді, йдеться у повідомленні речниці Білого дому Джен Псакі.
Лідери обговорять низку питань, у тому числі закінчення пандемії Ковід-19, боротьбу з кліматичними змінами, посилення глобальної економіки та підтримку вільного, заснованого на праві міжнародного порядку.
«Президент Байден продовжить ретельні консультації щодо наслідків жорстокої війни Росії проти України та пом’ягшення її дестабілізуючого впливу на світові харчові та товарні ринки», - йдеться у повідомленні речниці Білого дому.
В матеріалі використані джерела Білого дому
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