Неподалік узбережжя Туреччини затонув човен – загинуло семеро мігрантів

Вчора ввечері неподалік узбережжя Туреччини пішов на дно човен з мігрантами. Загинуло п’ятеро дітей і дві жінки.

Посилаючись на службовців берегової охорони, інформаційне агентство Анадолу повідомило, що човен пішов на дно неподалік курортного міста Чесме на егейському узбережжі провінції Ізмір.

Дев’ятьох інших людей – чотирьох іракців, трох сомалійців і двох сирійців вдалось врятувати. Невідома доля ще одного мігранта.

Анадолу повідомила, що поліція розшукує контрабандиста, який покинув човен, коли він почав тонути.

Хоча сотні людей, які втікають від війни і бідності на Близькому Сході і в Північній Африці, прибувають щотижня до Греції, майже 85 відсотків мігрантів і біженців, які прибули морем до Європи від січня до 23 червня цього року, зробили це через Італію.

Тимчасом Італія планує надіслати військові кораблі, щоб допомогти береговій охороні Лівії в боротьбі з контрабандистами, які перевозять тисячі мігрантів до італійського узбережжя через довший і небезпечніший так званий східносередземноморський шлях.

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