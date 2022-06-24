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Європа готується до можливої зими без газу з Росії
Загроза скорочення і ймовірного повного припинення постачання газу з Росії стала однією з головних тем переговорів керівників країн Європейського Союзу на саміті 24 червня в Брюсселі, де напередодні Україну оголосили кандидатом на членство в ЄС.
Ризик повного зриву газопостачання зараз більш реальний ніж будь-коли раніше.Франс Тіммерманс
Європейські політики й посадовці вважають, що на тлі російської війни в Україні і у відповідь на європейські санкції Москва може знову спробувати використати залежність деяких країн ЄС від російського газу, щоб чинити тиск на європейців.
Головними зовнішніми постачальниками газу для ЄС за даними 2021 року були Росія - 39,2%, Норвегія - 25,1%, Алжир - 8,2%, США - 7,3%, Велика Британія - 6,5% а також у менших обсягах Катар, Нігерія тощо.
Європейська комісія 23 червня повідомила, що майже половина країн ЄС вже бачать скорочення постачання газу з Росії.
«Ризик повного зриву газопостачання зараз більш реальний ніж будь-коли раніше», - сказав чільний посадовець Єврокомісії Франс Тіммерманс.
Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол напередодні висловив думку, що повне припинення газопостачання газу з Росії не обов'язково станеться, але закликав Європу бути готовою до гіршого.
Росія кілька тижнів тому заявила, що перекриває газ Польщі, Болгарії, Нідерландам, Данії та Фінляндії, коли ті країни відмовилися перейти на фактичну оплату російською валютою.
Німеччина, яка є найбільшим споживачем російського газу, повідомила, що минулого тижня Росія зменшила використання пропускної потужності газопроводу Північний потік-1 до лише 40%, а наступного місяця трубопровід буде зупинений на плановий ремонт.
Нещодавно споруджений газопровід Північний потік-2 Німеччина зобов’язалася не запускати, після того як в лютому Росія розпочала відкрите вторгнення в Україну.
«Нам не можна дурити себе. Скорочення постачання газу - це економічна атака на нас з боку Путіна», - сказав німецький міністр економіки Роберт Габек, застерігши, що німцям доведеться скорочувати споживання газу.
23 червня Німеччина задіяла надзвичайний план приготування до можливої ситуації, в якій уряд контролюватиме розподіл газу відповідно до першочергових потреб таких як опалення житла.
На цьому етапі уряд у Берліні оголосив про надання позик на 15 мільярдів євро для закупівлі газу у сховища.
У разі погіршення ситуації план передбачає припинення подачі газу для промислових потреб.
Європейські країни вже відчувають на собі різке зростання цін на енергію, а подальша російська відповідь на санкції та на політичну, економічну й військову допомогу Україні на думку коментаторів може стати випробуванням для згуртованості Європи і Заходу загалом.
В дев'ятнадцяти країнах, які використовують спільну європейську валюту, інфляція досягла небувало високого рівня - понад 8%, і Європейська комісія знизила свій прогноз економічного зростання з 4% до 2,7%.
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Лідери Європейського союзу офіційно надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав це історичним моментом та вирішальним кроком на шляху цих країн до ЄС. Подробиці - від кореспондентки Радіо Свободи Зоряни Степаненко.
4 додаткові HIMARS та інше обладнання - Новий пакет допомоги США Україні
Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 450 мільйонів доларів. Цього разу до нього заклали ще чотири додаткові ракетні установки HIMARS.
Крім цих ракетних систем, Сполучені Штати надають Україні 36 тисяч боєприпасів для артилерії 105 калібру, 18 тактичних транспортних засобів для пересування 155-мм артилерії, 1200 гранатометів, 2000 кулеметів, 18 прибережних та річних патрульних катерів, а також запчастини та інше спорядження.
Незадовго до оголошення нового пакету допомоги, Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив у ексклюзивному інтервʼю Голосу Америки, що американські системи HIMARS є важливими для стримування російської артилерії.
"Найбільша різниця цих систем – ракетних систем високої мобільності – це радіус, відстань, - вказав посадовець Білого дому. – Коли йдеться про війну на Донбасі, це достатньо рівнинний регіон, де обидва війська залежать від артилерії. Тож HIMARS дадуть українським військовим можливість стояти на відстані, щоб фізично вони мали певний простір для кращого маневру та кращої оборони від російської артилерії, яка має більшу дальність, ніж українська артилерія".
Джон Кірбі наголосив, що оборонні поставки до України надходять з рекордною швидкістю: "Ми такого ніколи раніше не бачити, це безпрецедентно – швидкість, з якою безпекова допомога доходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не лише від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають безпекову допомогу Україні у різній формі".
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