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Спека у Європі сягає нових рекордів і надає ваги питанням глобального потепління 

У Лондоні 24 липня демонстранти загородили дорогу кортежу нового прем’єр-міністра Бориса Джонсона, намагаючись привабити увагу до проблем клімату

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Європейцям радять звикати до екстремальних температур, пояснюючи, що дні надзвичайної спеки влітку траплялися і раніше, але тепер кліматичні зміни збільшують їх частоту і потужність.

Оцінюючи проблему, учасники політичний дискусій нерідко зауважують, що президент Дональд Трамп вивів США з міжнародної Паризької кліматичної угоди, що мала на меті зменшити промислові викиди, які, за твердженням науковців, посилюють глобальне потепліня.

В результаті спеки 2003 року у Європі померли близько 35 000 людей, тому це серйозна справа.

Вдруге упродовж цього липня до Європи дійшли маси гарячого повітря з африканської пустелі Сахари, і система високого тиску триматиме їх над континентом до п’ятниці.

Інститут кліматології у Потсдамі в Німеччині, посилаючись на статистичні дані з 1500 року, вказує, що 5 років з найвищою літньою температурою зосереджені саме у наш час - у двадцять першому сторіччі.

Велика Британія 25 липня очікувала рекордну за історію ведення записів літню температуру - понад +38,5C (101.3F), що раніше була зареєстрована у серпні 2003 року.

На півдні Англії у четвер залізничні компанії на третину скоротили кількість рейсів, остерігаючись аварій через розширення і вигинання колій.

Напередодні рекордно високі температури у середу зафіксували в Бельгії, Німеччині та в Нідерландах.

Бельгійське місто Клейне Броґель зазнало +39,9C (102F), побивши рекорд 1833 року.

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Голландський Ейндговен побив рекорд 75-річної давнини з температурою +39,3C.

Новий рекорд Німеччини +40,5C, і навіть він, як очікують, збільшитися вже у наступні літні дні.

У Парижі також очікують перевищення +40,4C, зафіксованих 1947 року.

Іспанія та Португалія потерпають від потужних лісових пожеж.

У багатьох країнах Європи уряди оприлюднили застереження для людей, особливо тих, хто вже потерпає від хронічних хвороб, а також осіб похилого віку.

“В результаті спеки 2003 року у Європі померли близько 35 000 людей, тому це серйозна справа”, - цитує агентство Reuters британского кліматолога Пітера Іннеса з Університету в Редінгу.

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Студія Вашингтон. Перше публічне свідчення Мюллера про втручання РФ

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