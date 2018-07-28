Температура влітку вже побила 118 історичних рекордів

Зазвичай прохолодні Норвегія, Швеція та Фінляндія відчули температури, яких вони ніколи не знали раніше – вище 32 градусів

Щонайменше 118 історичних рекордів температур були встановлені цього місяця по всьому світу, згідно з даними Національного управління океану та атмосфери.

Температура в Японії у понеділок досягла 41 градуса, найвищої позначки в історії. Рекорди були зафіксовані у штатах США Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико та Техас.

Так само в Європі зазвичай прохолодні Норвегія, Швеція та Фінляндія відчули температури, яких вони ніколи не знали раніше – вище 32 градусів.

Європа постраждала від найбільш смертоносної лісової пожежі за більш ніж століття, а на заході США одна з найбільших 90 великих пожеж спалила десятки будинків і змусила евакуювати щонайменше 37 тисяч людей у Каліфорнії. Цього тижня зливи викликали повені на сході США.

Це все є частиною літа, але все це погіршується через кліматичні зміни, спричинені людством, стверджують вчені.

«У нас тепер є дуже серйозні докази того, що глобальні зміни клімату збільшили імовірність екстремальних ситуацій, таких як спека та сильний дощ, – говорить Ноа Диффенбау, дослідник клімату Стенфордського університету. – Ми вважаємо, що глобальні зміни клімату збільшили шанси рекордних температур на більш ніж 80 відсотках планети і збільшили шанси рекордних подій, пов’язаних з дощем, приблизно на половині планети».

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Зміна клімату робить світ теплішим через накопичення газів від спалювання викопного палива, такого як вугілля та нафта, та інших видів діяльності людей. Експерти говорять, що повітряний струмінь, який диктує погоду в північній півкулі, поводиться дивно, застрягаючи в певних місцях тижнями, серед яких Європа, Японія та західні США.

Результати дослідження, оприлюднені європейськими вченими в п'ятницю, вказують, що європейська теплова хвиля вдвічі ймовірніше пов'язана з глобальними змінами клімату, які спричинені людством. Ці висновки ще не були підтверджені сторонніми вченими.

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