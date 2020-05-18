Кандидатка в Конгрес США заявила про втручання Росії у її кампанію

Кандидатка на виборах до американського Конгресу Евелін Фаркас заявила, що Росія намагається перешкодити її передвиборчій кампанії. Про це вона написала у своїй колонці для The Washington Post.

З 2012 по 2015 рік Фаркас була заступницею помічника голови Пентагону з питань Росії, України та Євразії. Тепер вона балотується в Палату представників Конгресу від Демократичної партії в одному з округів штату Нью-Йорк.

В 2017 я застерігала, що будь-який кандидат, який відкрито говорив про Росію, має хвилюватись про російське втручання у його вибори. Тоді я й гадки не мала, що я буду однією з цих кандидатів.

“В 2017 я застерігала, що будь-який кандидат, який відкрито говорив про Росію, має хвилюватись про російське втручання у його вибори. Тоді я й гадки не мала, що я буду однією з цих кандидатів”, - пише Фаркас.

За її словами, зараз на неї обвалилась критика з консервативних телеканалів та у соцмережах. Противники звинувачують Евелін Фаркас в тому, що вона збирала компромат на Трампа та його зв’язки з Росією перед виборами 2016 року, а також допомагала поширювати “вигадки про російське втручання”.

“Ці звинувачення супроводжуються цунамі з атак онлайн-тролів, які ціляться в мою конгресову кампанію. Наші сторінки у Facebook, Twitter, Instagram, електронні скриньки і телефони перевантажені потоком ницих, вульгарних та інколи агресивних повідомлень”, - каже Евелін Фаркас.

Однак крім американських критиків, кандидатка заявляє, що помітила активність російських тролів та підозрілих сторінок у соціальних мережах. За її словами, вони поширюють і підсилюють повідомлення коментаторів зі США.

“Того самого дня, коли праві мудрагелі почали качати свої звинувачення, новостворені російські профілі у твіттері їх підхопили. Протягом дня російські дезінформаційні ресурси опублікували версії цієї історії. Багато сторінок у твіттері, що підсилювали атаки, здійснили дописи в унісон, - це знак неправдивої поведінки у соціальних мережах”, - пише Фаркас у своїй колонці.

Нагадаємо, нещодавно комісія Сенату підтвердила висновки розвідки США про втручання Росії у американські вибори 2016 року. Тоді голова комітету Сенату з розвідки Ричард Берр заявив: «Із наближенням виборів 2020-го року, стає важливіше ніж будь-коли залишатися пильними щодо загроз втручання ворожих іноземних гравців». Про можливе втручання Росії у вибори 2020 року також неодноразово застерігали експерти, політики та представники американської розвідки.

В 2016 році Евелін Фаркас дала інтерв'ю українській службі Голосу Америки. Тоді вона розповіла про необхідну реакцію на російську агресію, посилення НАТО в східній Європі та підтримку реформ в Україні.

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