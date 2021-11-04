У ВООЗ назвали Європу епіцентром пандемії COVID-19

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі заявив у четвер, що континент є епіцентром пандемії COVID-19, на нього припадає 59 відсотків усіх випадків у світі.

Під час віртуального брифінгу у Копенгагені Ганс Клюге сказав, що нинішній темп передачі в 53 країнах регіону викликає серйозне занепокоєння. Він сказав, що нові випадки наближаються до рекордного рівня, при цьому сплеск спричиняє "Дельта" варіант коронавірусу.

Клюге сказав, що останні дані його агентства показують, що кількість госпіталізацій у регіоні за тиждень зросла більш ніж вдвічі.

Він зазначив, що чиновники бачать тенденцію до зростання в усіх вікових групах, але найбільше занепокоєння викликає швидке зростання захворюваності серед літнього населення. Він сказав, що це призводить до того, що все більше людей мають важкі випадки хвороби і вмирають, причому 75 відсотків смертей припадають на осіб у віці 65 і старше.

Клюге сказав, що один достовірний прогноз вказує що за нинішніх темпів Європа може побачити ще півмільйона смертей від COVID-19 до першого лютого.

Він також назвав причиною сплеску нерівномірність рівня вакцинації і послаблення заходів громадського здоров’я та соціальних заходів в усьому регіоні.

Хоча загалом було розповсюджено мільярд доз вакцини, в Європі лише 47 відсотків населення повністю вакциновані. За його словами, у восьми країнах щонайменше 70% людей були повністю щеплені. Клюге зазначає, що цей показник залишається нижчим за 10 відсотків у двох інших країнах.

Клюге закликав країни з низьким рівнем вакцинації збільшити охоплення, особливо серед пріоритетних груп, таких як люди похилого віку. Він закликав країни з високим рівнем вакцинації та достатнім запасом вакцин поділитися ними з країнами, яким поталанило менше.

Він також сказав, що вакцини найефективніші, якщо використовуються разом з іншими профілактичними заходами, такими як соціальне дистанціювання та носіння маски. Клюге сказав, якби в регіоні досягли універсального використання масок, відтепер до лютого можна було б врятувати 188 000 життів.

Голова ВООЗ у регіоні сказав: «Ми повинні змінити нашу тактику, від реагування на сплески» COVID-19 до «запобігання їх виникненню в першу чергу».

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