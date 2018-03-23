Лідери Європи підтримують Британію і відкликають посла ЄС з Москви

Європейський Союз оголосив про відкликання посла організації з Москви для консультацій після того, як лідери ЄС підтримали прем’єр-міністра Терезу Мей, яка покладає на Росію відповідальність за застосування нервово-паралітичної отрути на території Англії.

Тереза Мей заявила, що напад у Солсбері став “частиною схеми російської агресії щодо Європи”.

“Ми беззастережно солідарні зі Сполученим Королівством у протидії цій серйозній загрозі для нашої спільної безпеки”, - сказано у заяві ЄС.

Кілька країн Євросоюзу також відгукнулися на заклик Лондона зруйнувати шпигунську мережу Кремля на континенті і готують можливе вислання працівників російських спецслужб, які працюють під дипломатичним прикриттям у європейських столицях.

Координованих кроків проти Росії очікують від Франції, Польщі, Естонії, Латвії та Литви, але прем’єр-міністри Греції та Люксембургу перед зустріччю підкреслювали, що ще очікують доказів російської причетності.

Мей назвала головні докази проти Росії, серед яких ідентифікація отрути як хімічної речовини, використовуваної у нервово-паралітичній зброї типу “Новичок” і дані про те, що Росія виробляла цю отруту упродовж останніх 10 років.

В офіційній заяві за результатами саміту в Брюсселі сказано, що ймовірність відповідальності Росії за інцидент “дуже висока” - це на думку коментаторів у Лондоні жорсткіше, ніж формулювання, схвалене на рівні міністрів закордонних справ ЄС кількома днями раніше, де провина на Росію не покладалася.

Речник британського уряду заявив: “Сполучене Королівство, Німеччина та Франція підтвердили, що немає іншого правдоподібного пояснення, окрім того, що відповідальність лежить на російській державі. Лідери погодилися з важливістю сильної відповіді на дії Росії і погодилися у наступні дні тримати тісний зв’язок”.

Тереза Мей у четвер подала партнерам останню інформацію про розслідування замаху на вбивство колишнього полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки.

Жертви нападу досі перебувають у комі і лікарі висловлюють побоювання, що навіть якщо вони виживуть, то їм вже завдано невиліковної шкоди.

Тим часом стан сержанта британської поліції Ніка Бейлі, який був уражений отрутою, коли прибув на допомогу жертвам, покращився настільки, що його виписали з лікарні.

Також у четвер російський посол у Лондоні Олександр Яковенко заявив, що Британія звинуватила Росію в отруєнні “без жодних доказів” і що його країна не може з цим погодитися.

Посол висловив окреме обурення коментарями британського міністра закордонних справ Бориса Джонсона, який погодився з твердженнями у парламенті, що президент Путін використає чемпіонат світу з футболу в Росії цього року так само, як Адольф Гітлер скористався Берлінською олімпіадою 1936 року для підвищення престижу свого режиму.

Дивіться також: Вислання російських дипломатів з Лондона - не лише символічний жест, каже колишній британський посол в Україні