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Збудували армію, відбудують і економіку. Експерти про повоєнну реконструкцію України
Поки російські ракети та дрони продовжують спустошення української економіки та інфраструктури, економісти у Києві та за кордоном намагаються окреслити шляхи, якими піде післявоєнна реконструкція України. Вона обіцяє стати наймасштабнішим проектом відбудови в Європі після закінчення Другої світової війни.
Як підрахували в агентстві Associated Press, нині майже половина витрат України іде на військові потреби та безпеку. Ця стаття становить 43% бюджету. Сам бюджет у 2,6 трильйона гривень має дефіцит у 50%, тобто уряду постійно бракує від 3 до 5 мільярдів доларів на місяць, щоб покрити цей дефіцит. Падіння економіки очікується цього року на 45%.
Президент України Володимир Зеленський каже, що країна потребує 38 мільярдів доларів прямої допомоги від західних союзників, таких як США та 27 країн ЄС, а також 17 мільярдів доларів для фонду відновлення збитків від війни.
Поточні потреби у десятки мільярдів доларів покривають США та ЄС
Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпекиКрістоф Требеш
Згідно з даними, які зібрала програма Ukraine Support Tracker Кільського інституту, за станом на кінець листопада країни ЄС та інституції Євросоюзу надали майже 52 мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Ще 18 мільярдів було узгоджено в якості макрофінансової підтримки. Американський центр стратегічних та міжнародних досліджень підрахував, що допомога США Україні становить 68 мільярдів доларів, а на наступний рік Білий дім попросив у Конгресу ще 37,7 мільярда доларів.
«Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпеки», – каже у заяві Крістоф Требеш, керівник групи, яка розробляє Ukraine Support Tracker.
Близько 3 мільярдів допомоги Україна отримала від Міжнародного вадютого фонду на екстренну підтримку та на компенсацію втрати експеорту харчових товарів. Але, як зауважують експерти, з якими говорило агентство AP, для того, щоб видавати Україні більші позики, МВФ доведеться переглянути свої правила, за якими гроші не надавалися країні, «яка не контролює своїх кордонів».
Експерти кажуть, що поки іде війна, неможливо оцінити економічні втрати України. Влітку уряд України назвав вартість реконструкції в 750 мільярдів доларів, але вона росте з кожним бомбардуванням.
Як зауважує газета New York Times (NYT), економісти, пов’язані з Київською школою економіки, кажуть, що на початок 50 мільярдів доларів від донорів було б достатньо, щоб витримати Україну протягом наступного року.
Реконструкція разом з інтеграцією в ЄС
Але оцінка потреб реконструкції залежить від того, які плани на неї має український уряд. І тут лунають найсміливіші пропозиції та точаться найзапекліші дискусії.
Економіка, яку Україна успадкувала від СРСР понад 30 років тому вже тоді потребувала докорінних реформ. Тож зараз, на думку економістів, саме час їх провести і при цьому відразу орієнтуватися на те, щоб ці реформи сприяли інтеграції з Європейськими Союзом, кандидатом на вступ до якого Україна стала вже під час війни. Бо після перемоги, в яку вірять понад 90% українців, найбільшим торговельним партнером Києва стане Європейський Союз.
Як кажуть економісти, з якими у Лондоні спілкувалася авторка статті у NYT, продукція, яка раніше надходила з Росії, тепер буде надходити переважно з Євросоюзу. Це стосується, за словами її співрозмовників, всього спектру товарів – «від холодильників до ядерних реакторів».
Для цієї інтеграції, як кажуть європейські аналітики, Україні ще доведеться створити стійкі політичні інституції, які б підтримували стандарти управління, встановлені Європейським Союзом.
Менше уряду, більше ринку пропонують українські економісти
Але молодше покоління українських економістів, покладаючись на досвід, який дала війна, каже, що вертикальні структури – не найсильніша сторона українців, тому роль держави і уряду в процесі відновлення треба звести до мінімуму.
«Існує такий ідеалістичний погляд, що уряд може спрямовувати ресурси, а люди будуть слухати», цитує NYT слова Юрія Городниченка, економіста Каліфорнійського університету Берклі. Він додає, що як людина, яка виросла в Україні, може стверджувати, що там «це не так працює».
Він пояснює, що через радянський спадок та неповний перехід України до сучасної демократичної ринкової економіки після розпаду Радянського Союзу, «уряд не має можливості регулювати», бо «немає професійної, добре навченої бюрократії».
Як зазначає NYT, Городниченко належить до незалежної мережі економістів, які брали участь у доповідях про відбудову України та підготували план для Центру досліджень економічної політики в Лондоні. Серед рекомендацій групи є «радикальна дерегуляція», заклик до зменшення ролі держави, передачі ухвалення багатьох рішень від центрального уряду до місцевих, збільшення ролі ринку в розподілі ресурсів і управлінні економікою та послаблення трудового законодавства.
Але це якраз суперечить європейським тенденціям, коли Європейський Союз посилює законодавство щодо сприяння веденню колективних переговорів, наголошуть євроопейські економісти. Навіть деякі американські економісти з цим підходом категорично не погоджується.
«Я вважаю це просто жахливим», – сказав у розмові з NYT Джозеф Стігліц, професор Колумбійського університету та лауреат Нобелівської премії. Він стурбований тим, що ця модель у Сполучених Штатах призвела до нерівності, погіршення стану довкілля, браку доступного житла та медичного обслуговування. Він попереджає, що вибір моделі – це не лише рішення для нинішньої кризової ситуації, а питання довгострокового розвитку.
Говорячи про нещодавні зміни до трудового законодавства, ухвалені парламентом, Стігліц та інші критики попереджають, що якщо механізми захисту працівників демонтуються, а профспілки слабкі, то роботодавці можуть самочинно встановлювати умови праці, оплати та звільнення працівників, розповідає NYT.
Проте Тимофій Милованов колишній міністр, а нині професор Київської школи економіки, який також брав участь у аналітичних документах центру, сказав NYT, що для української економіки зараз потрібно вижити, тож питання попереджень про звільнення за два місяці, чи виплати допомоги після звільнення, не є актуальними, коли підприємства розбомблені, чи фінансово зруйновані війною.
Одник інший західний економіст, з яким говорила NYT, каже, що військовий та економічний успіх залежить від підтримки з боку громадян. Якщо люди не відчують, що їхні зарплати зроостають, а захист не відповідає європейському, їхня підтримка повоєнних реформ може ослабнути, попереджає Люк Купер, економіст Лондонської школи економіки.
Українські та європейські економісти тепер гадають про те, як поведуть себе ті майже вісім мільйонів людей, які в пошуках тимчасового притулку опинилися за межами країни. Вони, та ще сім мільйонів, які є переміщеними особами всередині країни, будуть потребувати роботи, освіти та медичних послуг, які державі потрібно будже відновлювати разом із фізичною інфраструктурою.
Мільйони людей за кордоном – не втрата, а майбутні інвестиції
Але там, де інші бачать проблему, американський економіст, Андерс Аслунд вбачає нові можливості. У серії твітів Аслунд пояснює, що українці згуртувалися, віднайшли свою національну ідентичність, зуміли реформувати армію, яка завдяки цьому тепер перемагає.
Він каже, що трансформація, якої зазнала армія, може повторитися і в інших сферах, бо крім антикорупційного законодавства, корупцію в Україні стримують «більша прозорість, відкриті електронні закупівлі та електронний уряд». Як наголошує Аслунд, допомагають і децентралізація та сильне громадянське суспільство.
На його думку, Україна з часу Революції Гідності 2014 року сильно змінилася, але зміни були широкими і поступовими, а тому мало помітними для іноземців.
Аслунд нагадує, що, зокрема, польським реформам дуже допомогло те, що поляки могли їздити на Захід, де вони працювали, навчалися та через власний досвід дізнавалися, як працюють західні суспільства.
Експерт з «Атлантичної Ради» і радник багатьох урядів каже, що тепер, коли мільйони українців опинилися в Європі, Україна може пережити подібний досвід, який допоможе повоєнній трансформації суспільства та економіки.
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НАТО остерігається, щоб війна Росії в Україні не перетворилась на війну РФ та НАТО
Україна (AP) — Згідно з інтерв’ю, опублікованому в п’ятницю, генсек НАТО висловив стурбованість тим, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю і стати війною між Росією та НАТО.
"Якщо щось піде не так, це може піти жахливо не так", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі норвезькому мовнику NRK.
"Це жахлива війна в Україні. Це також війна, яка може стати повномасштабною війною, яка пошириться у війну між НАТО і Росією, - сказав він. - Ми щодня працюємо над тим, щоб уникнути цього".
Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії, сказав в інтерв’ю, що «немає сумніву, що повноцінна війна є можливою», додавши, що важливо уникнути конфлікту, «який залучить більше країн Європи та стає повномасштабною війною в Європі».
Кремль неодноразово звинувачував союзників по НАТО в тому, що вони фактично стали стороною конфлікту, забезпечуючи Україну зброєю, навчаючи її війська та підживлюючи військову розвідку для нападу на російські сили.
У коментарях, що свідчать про зростання напруги між Росією та Заходом, президент РФ Володимир Путін припустив, що Москва може подумати про використання того, що він назвав концепцією США превентивного удару.
"Якщо говорити про обеззброювальний удар, можливо варто подумати про те, щоб взяти на озброєння ідеї, розроблені нашими американськими колегами, їхні ідеї щодо забезпечення своєї безпеки", - сказав він.
Задовго до війни в Україні Кремль висловлював стурбованість зусиллями США розвинути так звану здатність швидкого глобального удару, яка передбачає ураження стратегічних цілей супротивника за допомогою високоточної звичайної зброї в будь-якій точці світу протягом однієї години.
Путін зазначив, що такий удар може вивести з ладу командні об'єкти.
"Ми просто думаємо про це, вони не соромилися відкрито говорити про це протягом останніх років", - сказав він, стверджуючи, що високоточні крилаті ракети Москви перевершують аналогічну зброю США, і Росія має гіперзвукову зброю, яку США не розмістили.
Путін також сказав, що він розчарований нещодавніми коментарями колишньої канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що мирна угода 2015 року щодо сходу України, підписана за посередництва Франції та Німеччини, дала Україні час для підготовки до війни 2022 року.
"Я припускав, що інші учасники процесу були щирі з нами, а виявилося, що вони нас обманювали, - сказав він. - Виявилося, що вони хотіли накачати Україну зброєю і готуватися до протистояння”.
Путін стверджував, що заява Меркель показала, що Росія мала рацію, розпочавши те, що він називає «спеціальною військовою операцією» в Україні. «Можливо, нам слід було почати це раніше», — сказав він.
Він також сказав, що її коментарі ще більше підірвали довіру Росії до Заходу, ускладнивши будь-які можливі мирні переговори.
"Врешті-решт нам доведеться домовитися про угоду, - сказав він. - Але після таких заяв виникає питання довіри. Довіра близька до нуля. Я неодноразово казав, що ми готові до угоди, але це змушує нас задуматися, подумати, з ким ми маємо справу”.
В окремих коментарях через відеозв’язок керівникам оборони та безпеки кількох колишніх радянських країн Путін знову звинуватив Захід у використанні України як інструменту проти його країни.
"Протягом багатьох років Захід безсоромно експлуатував і викачував ресурси, заохочував геноцид і терор на Донбасі і фактично перетворив країну на колонію, - сказав він. - Тепер вона цинічно використовує український народ як гарматне м’ясо, як таран проти Росії, продовжуючи постачати Україні зброю та боєприпаси, надсилати найманців і штовхаючи її на суїцидальну колію”.
Українці кажуть, що борються за свободу проти загарбника та агресора.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, і обидва "погодилися з важливістю попередження нещирих закликів Росії до припинення вогню", повідомили в офісі Сунака. "Прем'єр-міністр додав, що Кремлю необхідно вивести свої війська, перш ніж можна буде розглядати будь-яку угоду".
У п'ятницю тривали запеклі бої на сході та півдні України, переважно в регіонах, в яких Росія оголосила незаконну анексію у вересні.
Офіс президента України повідомив, що за останню добу в результаті обстрілів з боку Росії загинули п'ятеро мирних жителів, ще 13 отримали поранення.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що росіяни продовжують наступ на Бахмут щоденними обстрілами, незважаючи на значні втрати.
"Ви можете найкраще описати ці атаки як гарматне м'ясо, - сказав Кириленко в телевізійному виступі. - Вони здебільшого покладаються на піхоту і менше на броню, і вони не можуть просуватися".
У сусідньому Луганську на сході України голова ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові просувають контрнаступ у напрямку Кремінної та Сватового.
Він висловив сподівання, що Україна зможе повернути контроль над Кремінною до кінця року, а потім до кінця зими — території регіону, які були захоплені Росією з початку війни.
На півдні, губернатор Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що вісім мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілів Росії за останню добу, а в місті Херсон, яке Україна відбила минулого місяця, були пошкоджені дитяча лікарня та морг.
У сусідній Запорізькій області російські війська обстріляли Нікополь і Червоногригорівку, розташовані через Дніпро від окупованої Росією Запорізької АЕС.
Валентин Резніченко заявив, що російські обстріли пошкодили житлові будинки та лінії електропередач.
У Харківській області на північному сході України голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що троє мирних жителів були поранені внаслідок російського обстрілу, один з них пізніше помер.
- Ксенія Туркова
- Голос Америки
- Ірина Шинкаренко
“Найскладніше - це навчитися співати”. Іноземці масово вивчають українську мову
Понад 1,3 млн людей з усього світу вирішили вивчати українську мову після початку повномасштабної війни Росії в Україні, згідно з даними компанії Duolingo, що випускає програму для вивчення мов. Цікавість до української залишається стабільно високою уже більше 9 місяців, вказують в компанії.
Українська служба “Голосу Америки” поспілкувалася з американцем, який вивчає українську мову з травня 2022 р. Артур мешкає в Південній Кароліні, раніше бував у Києві у справах. В українській столиці завжди переходив на російську, яку вивчив давно: “Я витратив так багато часу, щоб вивчити російську, що ідея вивчення української жахала і здавалась дуже складною. Раніше я не мав енергії, щоб це робити. Однак після 24 лютого я почув багато історій, зокрема від української діаспори в Америці, що російська для них асоціюється з мовою окупантів. Це вплинуло на мене. Я зрозумів, що маю щось зробити”, - розповів Артур.
У перший місяць занять Артур витрачав на вивчення української по півтори години щодня. Зараз, зізнається, втратив темп через велику зайнятість. За півроку вивчення помітив прогрес: уже розуміє граматичні правила та корені багатьох слів: “Я маю слов’янську мовну базу. Але просто перехід від романо-германської мови, як-от англійська, до слов’янської мови - дуже складний. Тож американцям загалом складно. Набагато легше вивчити іспанську, ніж, наприклад, українську. Втім я маю зробити це”.
Найскладнішою у процесі вивчення української для Артура виявилася вимова: “Одна з особливостей української полягає в тому, що сама вимова є набагато більш вимогливою, ніж російська. Це ніби ти співаєш, а я не дуже хороший співак. Але я розумію, чому українці зазвичай дуже гарні співаки, бо, наприклад, “па-ля-ни-ця” - от як ви це робите? Змусити рот і язик робити ці речі, не замислюючись про це, справді важко. Тож для мене найскладніше в українській мові – це навчитися співати”.
За даними компанії Duolingo, найбільше осіб, які взялися за вивчення української мови з лютого, - в Німеччині та Польщі. Там кількість охочих опанувати українську зросла в понад 16 разів порівняно з минулим роком.
У Великій Британії українська потрапила на 17-е місце серед найпопулярніших мов, стрибнувши за рік на 20 позицій.
“У перші тижні після російського вторгнення ми бачили зростання по всьому світу на 577%. А в деяких країнах, наприклад, у Польщі, цифри були ще вищими. Там був стрибок на 2677%. В Аргентині, Японії, Індії багато хто вивчає українську просто тому, що хочуть висловити підтримку і солідарність. І ми це бачимо всюди”, - в інтерв'ю журналістці Російської служби Голосу Америки Ксенії Турковій повідомила фахівець із навчальних програм Duolingo Сінді Бланко.
Водночас чимало іноземців вивчають мову також через бажання працювати та розвивати свій бізнес в Україні. Соломія Бук, засновниця школи української мови та культури, в інтерв'ю Російській службі Голосу Америки розповіла : “Ми дуже раді, що маємо учнів з ООН, ОБСЄ, різних медичних та гуманітарних організацій, журналістів із американських та європейських медіа. Серед учнів є військові, учасники іноземних легіонів. Більше того, українську вивчають власники компаній, бізнесмени, які планують розширити свій бізнес після перемоги України”.
- Голос Америки
Байден відзначив боротьбу українців у День прав людини
В суботу, 10 грудня, у світі відзначають День прав людини. Про боротьбу українського народу в цей день згадали у США та ЄС.
"По всьому світові - від Китаю та Бірми, від Афганістану до Ірану, від Ефіопії до України і далі - хоробрі люди повстають проти зловживань владою, попри загрози для їхніх життів, виступають проти порушень основоположних свобод", - йдеться в прокламації президента США Джо Байдена виданій до Дня прав людини.
Цінності, які відзначаються в цей день - всі люди створені рівними, мають гідність і невід'ємні права - є основоположними для Америки, вказав Байден.
"Сполучені Штати повністю підтримують хоробрих жінок та чоловіків, які борються за основоположні права людини перед лицем опресії та несправедливості - і ми завжди так будемо робити", - додав американський президент. Саме тому, зазначив він, "ми надаємо обладнання хороброму українському народові у його боротьбі проти російської жорстокої та неспровокованої війни".
Про війну Росії проти України йдеться і у заяві до Дня прав людей виданій ЄС.
"Цього року ми бачимо особливо серйозні масовані атаки на права людини, починаючи від російської незаконної, неспровокованої і невиправданої загарбницької війни проти України, яка вже завдала і продовжує завдавати невимовних людських страждань, до величезних порушень прав людини в Афганістані, Білорусі, Ефіопії та М'янмі/Бірмі", - мовиться в заяві Ради Європи до Дня прав людини.
Цього року День прав людини - це також 75-та річниця ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини.
ООН зазначає: "Декларація прав людини — це знаковий документ, який проголошує невід’ємні права кожної людини — незалежно від раси, кольору шкіри, релігії, статі, мови, політичних чи інших переконань, національної чи соціальної приналежності. походження, власності, народження або іншого статусу".
Цього року ООН розпочинає річну кампанію з просування та визнання декларації, яка, за словами міжнародного органу, є «глобальним планом міжнародних, національних і місцевих законів і політики».
«У ці роки обіцянки ЗДПЛ щодо гідності та рівності в правах зазнавали постійних нападок, — заявили в ООН. Світ стикається з новими та постійними викликами – пандеміями, конфліктами, зростаючою нерівністю, морально збанкрутілою глобальною фінансовою системою, расизмом, зміною клімату – цінності та права, закріплені в ЗДПЛ, є орієнтирами для наших колективних дій, які не залишають нікого осторонь".
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, за яким в Україні щороку відзначатимуть День прав людини 10 грудня.
- Ворожко
- Олексій Осика
Німеччина не має систем Patriot, які вона могла б передати Україні але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно - Тобіас Лінднер
Одне з відкритих питань - перспективи надання західними партнерами систем Patriot. Раніше влада Польщі запропонувала розмістити на українській території систему Patriot, яку Німеччина запропонувала надати Польщі.
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