Україна може покластись на фінансову допомогу G7 у відбудові - мінфін Німеччини

Під час прес-конференції у межах щорічного засідання МВФ і Світового банку у Вашингтоні міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що лідери країн "Групи семи" (G7) запевнили українських посадовців, що вони продовжуватимуть надавати фінансову підтримку на час війни.

"Сімка вчора запевнила [міністра фінансів України] Сергія Марченка в нашій підтримці, щоб вони змогли будувати надійні плани", - сказав міністр і додав, що відбудова України вимагатиме спільних зусиль міжнародних фінансових інституцій, G7, США та інших держав.

25 жовтня в Берліні відбудеться конференція Європейського Союзу щодо відновлення України для розгляду майбутніх потреб у відбудові. Лінднер зауважив, що для цього знадобиться залучення інших гравців, включаючи Сполучені Штати, і зазначив, що доцільно прийняти більш системний підхід до України, що дозволить виплачувати допомогу щоквартально.

Голос Америки повідомляв раніше, що у межах засідання МВФ та Світового банку президент України Володимир Зеленський озвучив прохання до міжнародних донорів створити фінансовий "Рамштайн" - платформу для координації економічної допомоги, на кшталт Контактної групи з оборони України, й закликав надати Києву до 55 мільярдів доларів на відбудову економіки та інфраструктури.

Як напередодні сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, наявні зобов'язання покривають фінансові потреби України на цей рік.

Днями міністерка фінансів США Дженет Єллен оголосила під час круглого столу, що Україна вже цими тижнями отримає від США ще 4,5 мільярдів доларів, і підкреслила, що загальна економічна допомога Сполучених Штатів Україні сягнула 13 мільярдів доларів.

В статті використані матеріали Reuters