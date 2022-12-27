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«Україна має ударний потенціал, про який Росія не знала». Експерти про удари по авіабазі в Енгельсі
Західні військові експерти вважають, що хоча удари по російських авіабазах, розташованих далеко від українських кордонах, не завдали великої шкоди Росії, вони показали, що можливості України зростають, а Росії - зменшуються.
Говорячи про удар у понеділок, що, за повідомленням російського Міністерства оборони, завдав український безпілотник по авіабазі Енгельс поблизу міста Саратов, американський генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Марк Гертлінг сказав, що ці удари свідчать про те, що у Росії «немає безпечного притулку» для російської стратегічної техніки.
«Україна має ударний потенціал, про який Росія не знала», – наголосив колишній генерал для телеканалу CNN.
Гертлінг каже, що найголовніше те, що Енгельс-2 є базою для літака Tу-160, що називається бомбардувальником зворотного вогню. Цей літак, за його словами, здатний запускати кілька крилатих ракет. І це ті ракети, які були запущені по українській інфраструктурі з-за меж України. Гертлінг додає, що в результаті ці літаки тепер «переміщено далі на схід і Росію на 4000 миль від українського кордону», і запускати їх звідти буде набагато складніше і дорожче.
За словами радника голови офісу президента України Олексія Арестовича, на аеродромі в Енгельсі було повністю знищено пункт управління польотами разом з черговою зміною, тому росіяни вирішили перемістити 10 літаків на інші аеродроми, далі від кордону з Україною.
Українська сторона не визнає удари офіційно, але поділяє думку, що вони свідчать про те, що російська система ППО має проблеми.
«Це означає, що системи протиповітряної оборони не такі хороші – жодні радари не зафіксували дрон і його не збили», – написав у Twitter радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
На думку західних аналітиків, з якими спілкувався кореспондент газети New York Times, удари по цілях у глибині російської території свідчать про те, що в Україні вважають, що армія Кремля воює на межі своїх можливостей і не має чим відповісти, крім ядерної зброї.
Західні аналітики вважають, що оскільки деякі крилаті ракети запускаються з бомбардувальників, які злітають з аеродромів, постраждалих під час атак, частина ракет могла бути знищена під час цих ударів, тобто Київ міг завдати превентивних ударів, які можуть зберегти українську інфраструктуру.
Як зауважують у NYT, в Україні вважають, що Росія, окрім ядерного удару, не може зашкодити України набагато більше, ніж вона це вже робить, тому знищення ракетного потенціалу переважає занепокоєння щодо ескалації.
Американське видання наводить слова полковника у відставці Сергія Грабського, який заявив, що на удари по аеродромах, паливних цистернах і складах боєприпасів не було відповіді, тому ще «росіяни просто не мають для цього можливостей».
Голова військової розвідки України Кирило Буданов також зауважив в інтерв’ю українським медіа, що Росія запускає хвилі від 70 до 75 ракет з інтервалом приблизно в тиждень, але час між ударами зростає. На його думку, це свідчить про те, що «вони закінчуються».
Американська газета пише, що Сполучені Штати та Україна домовилися, що Київ не буде завдавати ударів по цілях у Росії зі зброї, яку надають США. Але американські посадовці уточнили, що не будуть заперечувати проти того, щоб Україна завдавала ударів по російських військових об’єктах власною зброєю.
NYT зауважує, що нещодавно український державний військовий підрядник заявив, що розробив безпілотник дальньої дії, який, теоретично, зможе вразити Москву. Тим часом Росія заявила, що для ударів по авіабазах 5 грудня Україна використовувала реактивні розвідувальні безпілотники радянських часів.
Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив у своєму звіті, що російські військові блогери, реагуючи на удари по російських воєнних цілях глибоко в тилу, критикують керівництво Росії й вимагають активніших дій проти України.
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Водночас за офіційними даними Генеральної прокуратури України, станом на 27 грудня відомо про загибель 450 дітей.
При цьому Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки немає повної інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії. Передусім, йдеться, про Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк, звідки надходять повідомлення про численні жертви серед мирного населення.
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«Сьогодні Україна – це європейська демократія, яка змушена боротися за виживання своєї території, культури та народу, а також за свободу за всіх нас. Ось чому Комісія Премії свободи запропонувала вручити Премію свободи цього року президентові України за його заслуги та заслуги українського народу у їхній боротьбі за незалежність, свободу та демократію перед воєнною агресією Росії», – заявила речниця Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.
«Як президент України, він перебуває на передовій цієї боротьби за свободу, своїм особистим лідерством та прикладом надихаючи мільйони людей в Україні на те, щоб вони чинили опір і не здавалися. Він також об'єднав світову спільноту проти злочинного режиму Путіна», – сказала вона.
Сейм також надіслав запрошення Зеленському приїхати до Вільнюса 13 січня для отримання премії Свободи. Однак, «мабуть, очікувати його приїзду не дуже реально», - заявила Чміліте-Нільсен, повідомляє литовський канал LRT.
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А Нобелівську премію миру цьогоріч присудили «Українському центру громадянських свобод», ув’язненому білоруському активісту Алесю Бяляцькому та російській правозахисній організації «Меморіал». Під час церемонії нагородження українська лауреатка, очільниця «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук сказала, що українці у цій війні борються «за свободу у всіх її сенсах» і платять за це «найвищу ціну».
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