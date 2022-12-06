Пройти через російські ППО нечувано для нас - американські експерти про ймовірні атаки дронів на російські аеродроми

Якщо удари, завдані цього тижня по російських військових базах, були зроблені українськими дронами, то це свідчить про те, що Україна спроможна атакувати противника на далекій відстані, а російські системи ППО є значно слабші, ніж вважалося раніше, вважають західні військові експерти.

Коментуючи в ефірі американського телеканалу CNN російські повідомлення про те, що українські сили завдали ударів по авіабазі "Енгельс" у Саратівській області та по аеродрому "Дягилево" поблизу Рязані, колишній американський генерал, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес сказав, що Україна, з огляду на свій науковий та технічний потенціал, цілком може створити безпілотники, здатні на подібну атаку.

На думку Годжеса, те, що така далекосяжна зброя з’явилася на озброєнні української армії, свідчить, що українці і без західної зброї середнього радіусу дії спроможні атакувати бази в Криму і можуть звільнити півострів найближчим часом.

«Якщо зараз вони здатні вразити різні бази навколо Криму, наприклад, авіабазу Севастополь та базу ВМС, то це означає, на мій погляд, що російські сили не здатні втримати Крим. Врешті-решт, очевидно, українці мають намір звільнити Крим до кінця літа», – каже генерал у відставці.

Інший військовий експерт, майор армії США у відставці Майк Лайонс також в інтерв’ю CNN розповів, що напад на базу в Курську неподалік українського кордону вже на другий день після атаки на бази в Саратівській області та в Рязані, якщо він справді був здійснений українськими військовими (в Україні цього не підтверджують – ред.) свідчить про те, що Україна посилає сигнал, що вона має можливість для таких атак. За його словами, атаки були дуже точними, і це «дуже складно влучити в ціль, що є на відстані 700 км».

На думку Лайонса, російські сили протиповітряної оборони виявилися значно слабшими, ніж американські військові вважали раніше, у часи «холодної війни».

«Пройти через російські платформи протиповітряної оборони, це було просто нечувано за часів «холодної війни». Для нас, для НАТО, це було просто неможливо. А також психологічно той факт, що Україна може взяти ці безпілотники, технологію 1970-х років, позбутись камер, інших речей, і додати інші можливості, це дає Україні дуже велику перевагу», – каже експерт. За його словами, це означає, що російські військові тепер мають захищати свої військові об’єкти, зокрема, аеродроми дальньої авіації, глибоко на території Росії.

Як наголошує інший військовий експерт, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян, «у результаті цього удару Росії, можливо, доведеться переглянути свою оборонну позицію», тобто відсунути аеродроми для стратегічних бомбардувальників значно далі від кордонів України.

«Є багато аеродромів, командних центрів і матеріально-технічного забезпечення, розташованих набагато ближче до України, які зараз під загрозою», – вважає Мік Раян.

На його думку, це може означати, що Україна далі тримає ініціативу у цій війні, «і вони мають намір підтримувати її на кожному рівні, на якому ведеться ця війна».

Останні два дні в Росії лунають вибухи на військових об’єктах.

У понеділок, 5 грудня, у Росії повідомили про атаки на летовище в Дягілєві Рязанської області. Там вибухнув бензовоз, загинуло три людини і ушкоджено літак.

Того ж дня, ймовірно, дрон атакував авіабазу в Енгельсі Саратовської області. Там нібито були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-95, двоє військових поранено, ще кілька шпиталізовано. Ці обидва обєкти знаходяться за 700 кілометрів від кордону з Україною.

У вівторок, вночі на 6 грудня, у Брянській області, як повідомляють російські пабліки, безпілотники атакували комбінат «Слава», розташований за 80 км від кордону з Україною. За повідомленнями, вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів для дизельного пального.

А у російському Курську цього ж дня сталася пожежа на аеродромі. Як повідомив губернатор області, внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.

В районі інциденту скасували шкільні заняття та оголосили на два тижні «жовтий» рівень терористичної небезпеки.