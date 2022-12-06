Актуально
- Голос Америки
Пройти через російські ППО нечувано для нас - американські експерти про ймовірні атаки дронів на російські аеродроми
Якщо удари, завдані цього тижня по російських військових базах, були зроблені українськими дронами, то це свідчить про те, що Україна спроможна атакувати противника на далекій відстані, а російські системи ППО є значно слабші, ніж вважалося раніше, вважають західні військові експерти.
Коментуючи в ефірі американського телеканалу CNN російські повідомлення про те, що українські сили завдали ударів по авіабазі "Енгельс" у Саратівській області та по аеродрому "Дягилево" поблизу Рязані, колишній американський генерал, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес сказав, що Україна, з огляду на свій науковий та технічний потенціал, цілком може створити безпілотники, здатні на подібну атаку.
На думку Годжеса, те, що така далекосяжна зброя з’явилася на озброєнні української армії, свідчить, що українці і без західної зброї середнього радіусу дії спроможні атакувати бази в Криму і можуть звільнити півострів найближчим часом.
«Якщо зараз вони здатні вразити різні бази навколо Криму, наприклад, авіабазу Севастополь та базу ВМС, то це означає, на мій погляд, що російські сили не здатні втримати Крим. Врешті-решт, очевидно, українці мають намір звільнити Крим до кінця літа», – каже генерал у відставці.
Інший військовий експерт, майор армії США у відставці Майк Лайонс також в інтерв’ю CNN розповів, що напад на базу в Курську неподалік українського кордону вже на другий день після атаки на бази в Саратівській області та в Рязані, якщо він справді був здійснений українськими військовими (в Україні цього не підтверджують – ред.) свідчить про те, що Україна посилає сигнал, що вона має можливість для таких атак. За його словами, атаки були дуже точними, і це «дуже складно влучити в ціль, що є на відстані 700 км».
На думку Лайонса, російські сили протиповітряної оборони виявилися значно слабшими, ніж американські військові вважали раніше, у часи «холодної війни».
«Пройти через російські платформи протиповітряної оборони, це було просто нечувано за часів «холодної війни». Для нас, для НАТО, це було просто неможливо. А також психологічно той факт, що Україна може взяти ці безпілотники, технологію 1970-х років, позбутись камер, інших речей, і додати інші можливості, це дає Україні дуже велику перевагу», – каже експерт. За його словами, це означає, що російські військові тепер мають захищати свої військові об’єкти, зокрема, аеродроми дальньої авіації, глибоко на території Росії.
Як наголошує інший військовий експерт, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян, «у результаті цього удару Росії, можливо, доведеться переглянути свою оборонну позицію», тобто відсунути аеродроми для стратегічних бомбардувальників значно далі від кордонів України.
«Є багато аеродромів, командних центрів і матеріально-технічного забезпечення, розташованих набагато ближче до України, які зараз під загрозою», – вважає Мік Раян.
На його думку, це може означати, що Україна далі тримає ініціативу у цій війні, «і вони мають намір підтримувати її на кожному рівні, на якому ведеться ця війна».
Останні два дні в Росії лунають вибухи на військових об’єктах.
У понеділок, 5 грудня, у Росії повідомили про атаки на летовище в Дягілєві Рязанської області. Там вибухнув бензовоз, загинуло три людини і ушкоджено літак.
Того ж дня, ймовірно, дрон атакував авіабазу в Енгельсі Саратовської області. Там нібито були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-95, двоє військових поранено, ще кілька шпиталізовано. Ці обидва обєкти знаходяться за 700 кілометрів від кордону з Україною.
У вівторок, вночі на 6 грудня, у Брянській області, як повідомляють російські пабліки, безпілотники атакували комбінат «Слава», розташований за 80 км від кордону з Україною. За повідомленнями, вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів для дизельного пального.
А у російському Курську цього ж дня сталася пожежа на аеродромі. Як повідомив губернатор області, внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.
В районі інциденту скасували шкільні заняття та оголосили на два тижні «жовтий» рівень терористичної небезпеки.
Всі новини дня
- Голос Америки
У Держдепі коментують ймовірні атаки на російські аеродроми: «Українці неймовірно винахідливі, вони виробляють власні дрони» - ЗМІ
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтервʼю виданню CNN у вівторок, 6 грудня, заявила, що «Путін приніс війну в кожен мирний будинок, що є воєнним злочином». Коментуючи питання про ймовірні атаки дронів на російські аеродроми, Вікторія Нуланд наголосила, що ніхто не взяв на себе відповідальність за ці атаки.
«Втім, ці атаки дуже влучно вразили саме ті бомбардувальники, які Росія використовувала, щоб вразити критичну інфраструктуру [України]», - наголошує заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона також відзначила, що «українці неймовірно винахідливі, вони працюють над виробництвом власних неймовірно ефективних дронів на небі та в морі».
Українці неймовірно винахідливі, вони працюють над виробництвом власних неймовірно ефективних дронів, на небі та в моріЗаступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд
За словами Нуланд, позиція США по ненаданню Україні наступального озброєння, яке може вражати територію Росії, не змінилась.
«Вони важко працюють над виробництвом власних технологій та власного обладнання», - говорить заступниця держсекретаря США.
Вікторія Нуланд зауважила, що Путін розпочав нову фазу війни в Україні, коли він «не зміг перемогти на полі бою, він вирішив заморозити українців».
Водночас видання Reuters процитувало неназваного західного високопосадовця стосовно ймовірних атак на російські аеродроми: «Якщо це були вони (українці)… це демонструє, що вони можуть діяти в Росії на свій розсуд, що буде глибоко непокоїти росіян. Думаю, що це буде психологічним ударом».
На думку високопосадовців, яких цитує видання, це може призвести до того, що Росія «розташовуватиме бомбардувальники по різних місцях», а росіяни «будуть менш впевненими, що десь є безпечно».
Як повідомляв Голос Америки, західні експерти вважають, що у випадку, якщо удари, завдані цього тижня по російських військових базах, були зроблені українськими дронами, то це свідчить про те, що Україна спроможна атакувати противника на далекій відстані, а російські системи ППО є значно слабші, ніж вважалося раніше.
Дивіться також: Брифінг Голосу Америки. Зима може стати вдалим часом для контрнаступу України - аналітики
- Голос Америки
Протиповітряна оборона - міністри оборони США та України обговорили пріоритети в допомозі ЗСУ
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом для зусиль США у сфері безпекової допомоги Україні. Про це повідомляє прес-служба Пентагону за результатами телефонної розмови між міністрами оборони США та України.
У своїй розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим Остін «засудив жорстокі повітряні атаки Росії на цивільну інфраструктуру України та підкреслив непохитну прихильність США підтримувати здатність України протистояти агресивній війні Росії», - мовиться у повідомленні Пентагону.
«Держсекретар Остін підтвердив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом для зусиль США у сфері безпеки, що стало очевидним завдяки нещодавнім зобов’язанням надати Україні додаткові боєприпаси для наданих США національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також можливості для протидії безпілотним літальним системам», – мовиться у повідомленні.
«Сьогодні я розмовляв зі своїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резниковим, щоб підтвердити американську підтримку та засудження невибіркових та жорстоких авіаударів Росії проти цивільних по всій Україні», – написав міністр оборони США у своєму твіті.
Олексій Резников подякував за підтримку американському колезі, «якому щиро небайдужа ситуація в Україні».
«Під час нашої телефонної розмови, одразу після російського масованого ракетного обстрілу, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони», – мовиться у твіті українського міністра оборони.
За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, вранці у вівторок, 6 грудня, протягом минулої доби російські війська завдали «масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України».
«Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави», – йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, Росія випустила по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та ракети "Калібр", понад 60 ракет було знищено підрозділами ППО Сил оборони України.
Зеленський прагне справедливого миру, а атаки РФ свідчать, що Путін не зацікавлений у дипломатії - посолка США на Радбезі ООН
Російська війна в Україні призвела до найбільшої міграційної кризи з часу Другої світової війни, а також призводить до загострення проблем голоду у світі. Про це під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН з питань гуманітарної ситуації в Україні заявила представниця США Ліза Карті.
За її словами, за час повномасштабної війни міжнародні агенції змогли надати допомогу 6 мільйонам українців на понад мільярд доларів. Однак, вона зазначила, що потрібно робити більше на тлі ударів Росії по цивільних об'єктах та інфраструктурі.
Карті, а також представники низки західних країн на засіданні Радбезу ООН вкотре засудили російські атаки й відзначили "надзвичайну стійкість народу України".
Путін не має щирого інтересу у переговорах
"Під час останнього візиту до Києва посолки США в ООН Лінди Томас-Грінфілд президент Зеленський сказав їй, що він прагне справедливого миру, заснованого на принципах Статуту ООН, і це те, що захищає і підтримує ця Рада", - сказала Карті, яка очолює представництво США в економічній та соціальній раді ООН.
"Президент Путін посилює бомбардування української інфраструктури, що свідчить про те, що він не має щирого інтересу у переговорах чи змістовній дипломатії. Натомість він намагається зламати волю України до боротьби, скидаючи на них бомби й змушуючи замерзати, щоб змусити їх підкоритись. Але йому це не вдасться, тому що Україна бореться за свою свободу, за майбутнє своїх дітей. І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти зберегти надію в Україні", - підкреслила американська посолка.
У своєму виступі на засіданні посол України в ООН Сергій Кислиця навів приклади злочинів російських військовиків на окупованих територіях і заявив: "Україна потребує миру і Україна хоче миру більше, ніж будь-яка інша країна. Це наша територія, на яку вторглися, це наші люди, яких вбивають, це наш дім, який знищує і грабує російська армія. Будь ласка, пам'ятайте про це щоразу, коли Москва намагається вдягнути "овечу шкіру" і переконати нас, що вони - не агресор, а жертва, а [Україна] протистоїть спробам досягти миру".
"Україна дійсно протистоїть. Звісно, не миру. Ми протистоїмо спробам Москви стерти нас з мапи, - сказав Кислиця. - Ми також протистоїмо стратегії Москви виграти час і під прикриттям спроб досягти миру поповнити свій воєнний арсенал, звести опорні пункти на окупованих територіях і підготуватись до нових атак через 2, 5, 7 років".
За словами представника Росії в ООН Василя Нєбєнзі, Росія "готова до дипломатичного врегулювання" війни для "усунення причин", через які Кремль розпочав війну в Україні. Представник Кремля також пригрозив новими ударами по українській інфраструктурі, які, як він заявив, Київ "використовує у воєнних цілях".
У Twitter Кислиця прокоментував рішення Нєбєнзі не залишатись у залі Радбезу після власного виступу, щоб не слухати виступ представника України: "Нєбєнзя виступив і сказав, що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи, і звалив із Радбезу ООН. Ну що сказати? Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і Радбез, Нєбєнзя!"
Вплив війни на дітей України виходить за рамки навіть безпосередньої загрози фізичній безпеці. Психосоціальні наслідки конфлікту можуть спричинити довгострокові проблеми, які торкнуться цілого покоління дітейЗаступник представника ОАЕ в ООН Мохамед Абдушахаб
Війна Росії в Україні особливо впливає на дітей
Під час засідання Радбезу низка дипломатів наголосили на тому, що від російських атак страждає цивільне населення, зокрема, діти.
Заступник представника ОАЕ в ООН Мохамед Абдушахаб заявив: "Діти повинні бути захищені від найгірших наслідків збройних конфліктів. Але вплив війни на дітей України виходить за рамки навіть безпосередньої загрози фізичній безпеці. Психосоціальні наслідки конфлікту можуть спричинити довгострокові проблеми, які торкнуться цілого покоління дітей. Коли сім'ї розлучаються і змушені переїхати або ховатися під землею, їхня повсякденна діяльність серйозно порушується, а психічне здоров'я дітей страждає".
"Ми можемо і повинні зробити більше для захисту дітей України. У той же час важливо забезпечити, щоб діти в інших частинах світу не постраждали від глобальної продовольчої кризи, яка посилилася цією війною", - сказав Абдушахаб.
Посол Латвії в ООН Андрій Пілдеґович виступав від імені всіх країн Балтії - також Естонії й Литви. Він заявив: "Росія могла б, але вона не хоче зупинити свою війну агресії та всі страждання та кризи, які вона завдає Україні та її народу, її дітям".
"Війна Росії в Україні спричинила величезні страждання та психологічну травму, яка особливо впливає на дітей, - сказав Пілдеґович. - Відключення електроенергії негативно вплинуло на діяльність із захисту дітей [...] Тисячі українських дітей були примусово депортовані до Росії – це є військовим злочином. [...] Не повинно бути безкарності за злочини Росії в Україні. Міжнародне співтовариство притягне російських винуватців до відповідальності за їхній злочин агресії та всі інші жахливі злочини, скоєні в Україні та проти України".
Про гуманітарну допомогу та відбудову України говоритимуть у Парижі 13 грудня під час міжнародної конференції, мета якої - "мобілізація та координація підтримки населення України, щоб [допомогти їм] пережити зиму", заявив Ніколя де Рів'єр, представник Франції в ООН.
Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен сказав, що підготовкою конференції опікується президент Еммануель Макрон, й під час зустрічі буде визначено п'ять пріоритетів: "електроенергія, якість води, охорона здоров’я, транспортна інфраструктура і економіка в цілому".
"Ми маємо створити координаційний механізм, якщо хочете "Рамштайн" для енергетики, якщо ми цю аналогію проведемо. Як "Рамштайн" для військової сфери, оборонної, так і Париж для енергетичної сфери", - цитує дипломата канал "Суспільне".
- Голос Америки
"Ви переможете!" Країни Європи вітають Україну з Днем ЗСУ
Президентка Європарламенту Роберта Метсола, посолка ЄС в Україні Матті Маасікас, посольство Великої Британії в Україні та міноборони Латвії, серед інших, приєднались до вітань України з Днем ЗСУ.
«Ви переможете. Переможете задля героїв, які загинули, для ваших дітей, для вашої свободи, заради наших цінностей.
Ви переможете заради героїв, які загинули, заради ваших дітей, заради вашої свободи, заради цінностей, заради України і заради ЄвропиПрезидентка Європарламенту Роберта Метсола
Ви переможете заради України і заради Європи», - заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола у відео, опублікованому у Twitter.
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас приєднався до привітань та наголосив на героїзмі українців:
«Ці героїчні чоловіки та жінки протистоять російському агресору, наближаючи перемогу України. Європейський Союз пишається тим, що підтримує Збройні сили України озброєнням та тренуваннями».
Міністерство оборони Великої Британії наголосило на тому, що тисячі українців вже пройшли базову військову підготовку у Британії: «У день Збройних сил України вітаємо українців та українок у лавах ЗСУ, які борються за свободу своєї держави».
«Хоробрість українців, які воюють за їхню свободу» відзначило також посольство Британії в Україні.
Привітав українців з днем ЗСУ міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс: «Вітаю наших українських друзів із Днем збройних сил України. Приємно почути слова подяки Латвії від України за допомогу у боротьбі проти Імперії Зла».
Раніше, як повідомляв Голос Америки, посольство США в Києві привітало українців із Днем ЗСУ.
«У День Збройних сил України ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за свої родини, свої домівки та своє вільне майбутнє», - йшлось у повідомленні.
«Світ знає, за що ви боретесь: за ваші родини, ваші домівки та ваше майбутнє у вільній, демократичній та процвітаючій Україні. Я бачу, як вас вітають визволені українці після ваших перемог, як вони підіймають прапор країни, який вони тримали в серці протягом усієї окупації. І, дивлячись на ці світлини, я знаю, що Україна переможе», - заявила американська посолка в Україні Бріджит Брінк.
Дивіться також: Нові ракетні удари по Україні: як реагують у США. Відео
Форум