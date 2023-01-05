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Деградація російського суспільства сприяє продовженню війни – експерти
Рік, що минув, показав, що Росія не така сильна, як здавалася, а Україна – не така слабка, кажуть експерти, чиї статті публікує вашингтонський Центр аналізу європейської політики (CEPA). Тому вони прогнозують у новому році «більше українських перемог і російських поразок». Але додають, що рік буде складний великою мірою і через те, що на Заході досі не готові до російської поразки і не уявляють собі того, як будувати нові стосунки з Росією, що програла війну.
Також дослідники кажуть, що продовженню війни сприяє саме російське суспільство, бо воно деградувало настільки, що «не розрізняє між добром і злом».
Як переконані аналітики, «агресія Росії продовжиться, адже Володимир Путін ясно дав зрозуміти, що він налаштований на тривалу конфронтацію» і він може розраховувати на підтримку росіян.
На думку колишнього журналіста британського журналу Economist, а нині старшого наукового співробітника CEPА Едварда Лукаса, слід чекати подальшої мобілізації в Росії, а через неефективне керування військом, яке було продемонстровано за понад 10 місяців війни, він прогнозує в російському війську «більше грабунку, дезертирства, капітуляції та навіть заколотів, відступів і поразок».
Це, як вважає Лукас призведе до тиску всередині Кремля, і якщо він виллється у якісь події, то він прогнозує їх на серпень.
Захід не готовий до «постпутінської Росії» – Лукас
Україна може не повернути всі свої втрачені території, залишитись без надійних гарантій безпеки, а агресор буде безкарнимЕдвард Лукас
Але у цьому випадку експерт, який присвятив свою кар’єру вивченню Східної Європи та Росії, каже, що більше занепокоєний через неготовність до цього розвитку подій на Заході. У статті на сайті CEPА він пише, що його турбує, що замість того, щоб дивитися реально на стан російського суспільства навіть після відходу Путіна, західні політики, а найголовніше американські, у випадку зміни режиму в Росії можуть захотіти дати шанс новій російській владі.
Вони можуть почати тиснути на Україну, щоб вона пішла на територіальні та політичні поступки, і таким чином, каже Лукас, може створитися ситуація, коли Україна «виграє війну, але програє мир».
«Україна може не повернути всі свої втрачені території, не отримати надійних гарантій безпеки, а агресор залишиться безкарним», – ділиться експерт своїми побоюваннями.
Але він додає, що такого результату ще можна уникнути, якщо Захід краще підготується до «постпутінської Росії». І це набагато краще, ніж взагалі не виграти війну, вважає Лукас.
Основний ресурс Путіна – російське суспільство – Кирилова
Російське суспільство стало основним ресурсом, який забезпечує «запас міцності» для режиму ПутінаКсенія Кирилова
Російська дослідниця Ксенія Кирилова також вважає, що війна, найімовірніше, розтягнеться на наступний рік пропри українські успіхи на фронті, західну допомогу та дії західних санкцій, які, як очікується, матимуть більший вплив на російську економіку, ніж у 2022 році.
Але навіть з меншими економічними ресурсами Москва продовжуватиме агресію, бо війну підтримуватимуть росіяни, вважає Кирилова, яка спеціалізується на вивченні російського суспільства та пропаганди.
«Російське суспільство стало основним ресурсом, який забезпечує «запас міцності» для режиму Путіна», – вважає дослідниця, якій довелося емігрувати з Росії після анексії Криму.
Вона каже, що з того часу, а особливо за 10 місяців війни, інтенсивна пропаганда сформувала у більшості росіян «так званий змінений стан свідомості», за якого багато людей певною мірою ніби й «усвідомлюють жахливу правду, але сприймають її як норму».
Кирилова каже, що пропагандистські наративи з кожним місяцем стають дедалі цинічнішими, що влада вже не приховує факту, що Росія почала війну за нові території, щоб вирішити внутрішні проблеми – передусім виборчі та економічні.
Пропагандисти просять росіян «відмовитися від особистого добробуту в обмін на туманну концепцію єдності, заради геополітичної експансії й без будь-якої винагороди», усе це відкрито звучить у головних пропагандистських шоу, але «не викликає ані найменшого когнітивного дисонансу в аудиторії», каже Кирилова.
Не лише за офіційними, але і за незалежними опитуваннями, росіяни підтримують війну. Останнє, грудневе дослідження незалежного «Левада-центру» показало, що 71 відсоток росіян підтримують дії своїх військ у війні в Україні. Але вони не задоволені перебігом війни. Опитування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального показало, що частка громадян, які вірять, що війна ведеться успішно, впала з 23% у жовтні до 14% у листопаді.
Більшість росіян готові схвалити будь-яку жорстокість в ім’я ілюзорних цілей, що дає можливість Кремлю продовжувати руйнувати українську інфраструктуру, завдаючи страждань мільйонам людейКсенія Кирилова
Кирилова пояснює, що тих, хто готовий померти на війні Путіна, в Росії є меншісь, проте більшість залишаються конформістами, вони спостерігають за війною збоку і їх не бентежать викриття пропагандистів, пише дослідниця на сайті CEPA.
Вона додає, що російське суспільство не здригається від повідомлень про воєнні злочини своєї влади і своїх співгромадян, про які значна частина з них знає.
«Більшість росіян готові схвалити будь-яку жорстокість в ім’я ілюзорних цілей, що дає можливість Кремлю продовжувати руйнувати українську інфраструктуру, завдаючи страждань мільйонам людей», – каже Кирилова.
Росіяни схвалюють воєнні злочини, бо не розуміють, що це – Ерліх
Про те, що в російському суспільстві взагалі не сформоване розуміння, що таке воєнні злочини говорить Євген Ерліх, військовий кореспондент телеканалу «Настоящее время», створеного Голосом Америки спільно з Радіо Свобода.
Убивство в мирний час – це злочин, а у воєнний час, особливо якщо ти вбиваєш ворога, це твоя доблесть: чим більше ти вбив, тим більше ти заслуговуєш похвал і нагородЄвген Ерліх
Посилаючись на свій досвід висвітлення війни за участі росіян, він каже, що «російське суспільство не розуміє, що таке воєнні злочини», у суспільстві «це не проговорюється».
«Існує стійке розуміння: є мир, антитеза миру – це війна. Таким чином, вбивство в мирний час – це злочин, а у воєнний час, особливо якщо ти вбиваєш ворога, це твоя доблесть: чим більше ти вбив, тим більше ти заслуговуєш похвал і нагород. Відповідно, всі, хто вороги, заслуговують смерті, з ворогами ти можеш боротися будь-якими способами», – каже він у програмі російської служби Радіо Свобода.
Військовий журналіст каже, що замість того, щоб пояснювати солдатам правила ведення війни, описані у міжнародних документах, командири російських підрозділів перед вторгненням в Україну, найімовірніше, говорять своїм підлеглим, що вони входять до «країни, де командують нацисти та бандерівці», тому убивати треба без розбору.
«Російські солдати демонструють воєнні злочини, навіть не розуміючи, що це злочини», – каже Ерліх і наводить приклад поведінки російських військових у Бучі та інших містах України вже у перші дні війни.
На думку Ксенії Кирилової, такий стан російського суспільства означає, що «навіть у разі поразки Росії та зміни режиму з суспільством доведеться багато працювати».
«Людей, яких обманули, можна переконати, але тих, чиї моральні норми серйозно деградували, для кого добро і зло буквально помінялися місцями, буде важко перемогти», – вважає Кирилова.
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- Голос Америки
Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США - Кірбі
Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США, заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.
"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.
Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії. А також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном: "Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей".
Звертаючись до Конгресу США 21 грудня, президент України Володимир Зеленський теж наголосив на відповідальності Ірану і небезпеці його підтримки російської війни. Він заявив, що Росія знайшла "союзника в політиці геноциду" щодо українців.
"Іранські смертоносні безпілотники, відправлені в Росію сотнями й сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знайшов іншого, – заявив Зеленський. – Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз". Він також закликав до "ліквідації" іранських заводів з виробництва безпілотників і ракет.
Низка експертів своєю чергою називають іранське постачання зброї росіянам протидією можливому переговорному процесу між Україною та Росією щодо досягнення миру.
Як повідомляв Голос Америки, щодо політики Ізраїлю щодо України США не очікують якихось змін. Вашингтон також не проти того, щоб новий ізраїльський уряд спробував стати посередником між Росією та Україною, але це питання – "лише для України", сказав під час брифінгу у вівторок речник Державного департаменту Нед Прайс.
Його коментар пролунав на тлі заяв нового міністра закордонних справ Ізраїлю, які у Києві та Вашингтоні зрозуміли так, що Ізраїль уникатиме публічного засудження Росії за її вторгнення в Україну.
Байден підтвердив, що США розглядають надання Україні БМП Bradley
Президент США Джо Байден заявив 4 січня, що Білий дім розглядає відправлення в Україну бойових машин піхоти Bradley, повідомляє Reuters. На запитання журналістів, чи розглядається така опція, американський глава відповів: "Так".
Також напередодні у телефонній розмові президент Франції Еммануель Макрон повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що Париж надішле Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC.
Тим часом пресслужба Офісу президента України повідомила, що Андрій Єрмак обговорив телефоном із радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейком Салліваном "актуальну ситуацію на фронті та можливі дії ворога у найближчі місяці".
"Співрозмовники обговорили подальшу координацію в питанні гарантування енергетичної безпеки України", а також Єрмак нагадав про важливість "створення дієвого повітряного щита для України".
Раніше про те, що підготовка до передачі Україні американських ЗРК Patriot вже розпочалась, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Західна бронетехніка Україні? Так! Танки?..
Український президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів «пришвидшити поразку» Росії, наголосивши, що «сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей».
Чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка.Володимир Зеленський
Після повідомлень, що Росія накопичує сили для нових наступальних операцій в Україні, а українська армія готується до вирішального визвольного контрнаступу, західні уряди дають зрозуміти, що готові надавати українцям потужнішу бронетехніку.
Партнери вже передавали Україні модернізовані танки та іншу техніку радянського виробництва, що залишалася в арсеналах зокрема східноєвропейських держав.
А суперечки щодо озброєння української армії сучасними танками західного виробництва досі зосереджувалися на тому, чи призвело б таке постачання до ескалації війни, а також на технічних аспектах щодо можливих проблем з ефективним використанням та обслуговуванням важкої бронетехніки.
Франція оголосила, що робить перший крок, надсилаючи Україні так звані «легкі колісні танки» AMX-10 RC, а у США президент Джо Байден підтвердив можливість постачання американських гусеничних бронемашин Bradley M2.
AMX-10 RC не належить до класу «головних» важких бойових танків, до якого зараховують французькі Leclerc, американські Abrams, чи німецькі Leopard.
Але президент Зеленський 4 січня заявив, що «Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень».
«Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка», - повторив український керівник.
До перемоги, доки мир не повернеться в Європу, наша підтримка України не ослабне... Франція надасть легкі бойові танки і продовжуватиме щодо протиповітряної оборони.
Після цих оголошень Парижа і Вашингтона погляди звернуті на Берлін, до якого українські представники не раз зверталися з закликами надати танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.
Паризький коментатор Франсуа Гінсбурґ назвав рішення Франції «гарним кроком, який може підштовхнути рішення Берліна щодо Leopard (моделі 1, якщо не 2), а також рішення Вашингтона щодо бойових машин Bradley».
Франція не оголошує подробиць того, коли передасть Україні колісні танки і скільки саме, але у французьких ЗМІ повідомляють, що донедавна французька армія мала понад 200 тих машин.
США також не надають подробиць щодо Bradley - бронемашин, які вважають оснащеними достатньо потужною зброєю, аби знищувати важкі танки.
Минулого місяця президент Зеленський виступав у Конгресі США у Вашингтоні, де наголосив, що багатомільярдна американська допомога Україні це «не доброчинні пожертви», а «внесок» у світову безпеку.
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