У США розбився новітній винищувач F-35 - ЗМІ

У штаті Південна Кароліна розбився новітній літак F-35B. Про це повідомляють американські ЗМІ. Пілоту літака, як інформує місцева поліція, вдалося катапультуватися.

Аварія відбуласья поблизу авіаційної бази Морської Піхоти США Бофорт (Marine Corps Air Station Beaufort).

У соцмережах поширюються фото з буцімто місця падіння винищувача.

Інцидент є першою аварією найдорожчого винищувача ВПС США.

У четвер модель F-35 вперше було використано для виконання бойової місії в Афганістані.

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