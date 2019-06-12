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Світ

Над Білим домом пролетіли F-35 - на честь президента Польщі

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Під час перебування президента Польщі Анджея Дуди у Вашингтоні, над Білим домом здійснили проліт американські винищувачі F-35.

Раніше під час спільної прес-конференції з Анджеєм Дудою президент США Дональд Трамп заявив, що Польща замовила понад 30 новітніх американських винищувачів F-35.

Трамп та перша леді США Меланія Трамп, а також президент Польщі Дуда та перша леді Польщі Аґата Корнхаузер-Дуда спостерігали за прольотом просто з галявини перед Білим домом.

/**/ /**/ /**/ Президент США Трамп з президентом Польщі Дудою у Білому домі
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Чи є в України потенціал для створення ядерної зброї? Інтерв'ю з експерткою Мар’яною Буджерин. Відео
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Чи є в України потенціал для створення ядерної зброї? Інтерв'ю з експерткою Мар’яною Буджерин. Відео

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