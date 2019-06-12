Трамп заявив про придбання Польщею винищувачів F-35, президент обмірковує відправку до Польщі 2000 військових

Польща замовила від 32 до 35 новеньких F-35 на найвищому рівні. Найостаннішу модель

Президент США Дональд Трамп у спілкуванні з пресою у Вашингтоні заявив, що Вашингтон розглядає можливість відправки до Польщі 2000 американських військових, але жодного рішення з цього приводу не ухвалено. Президент США також відзначив, що Америка не планує відправляти до Європи додаткових військових, а можлива відправка військових до Польщі відбулась би за рахунок переміщення їх із Німеччини, чи іншої країни Європи, де зараз перебувають військові США.

Заява президента США пролунала у ході спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Повідомляється, що під час візиту Дуди над Білим домом відбудеться обліт найсучаснішого американського винищувача F-35. Раніше Польща висловила зацікавленість у придбанні цих військових літаків.

У ході прес-конференції Трамп заявив, США відзначають придбання винищувачів F-35 Польщею.

"Польща замовила від 32 до 35 новеньких F-35 на найвищому рівні. Найостаннішу модель", - завив президент США.

"Вітаю вас з цим, це означає, що у вас прекрасний смак", - відзначив Трамп, звертаючись до президента Польщі.

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