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Наука і технології

Мільйони записів Facebook опинились на хмарних серверах Amazon – кібердослідники

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Мільйони записів користувачів Facebook Inc були випадково розміщені на хмарних обчислювальних серверах Amazon.com Inc, повідомляють дослідники фірми з кібербезпеки UpGuard.

У публікації в блозі UpGuard зазначає, що доступ до даних міг мати практично будь-хто – вони не були захищені паролем. Зараз дані під захистом, або відключені. Серед даних – понад 540 мільйонів записів користувачів Facebook, в тому числі коментарі, події, реакції, імена облікових записів, ідентифікатори користувачів Facebook та багато іншого.

Facebook заявив, що минулого місяця він вирішив збій, через який паролі мільйонів користувачів, що зберігалися в читабельному форматі на внутрішніх системах, були доступними для співробітників компанії.

У березні цього року блог із кібербезпеки KrebsOnSecurity також повідомив, що паролі були доступні для 20 тисяч співробітників Facebook і датовані ще 2012 роком.

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