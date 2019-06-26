Вперше Facebook надасть дані про підозрюваних у використанні мови ненависті французьким судам

Вперше у своїй практиці компанія Facebook погодилась передати суддям ідентифікаційні дані французьких користувачів, які підозрюються у висловленні ненависті на їхній онлайн платформі, заявив у вівторок міністр закордонних справ Франції Седрік О.

О, чий батько є південнокорейцем, був радником президента Франції. Він - один із ранніх послідовників Еммануеля Макрона, і мав вплив на формування його думки щодо технологічних гігантів.

Facebook передає IP-адреси та інші ідентифікаційні дані підозрюваних суддям

Рішення найбільшої соціальної мережі ухвалено після зустрічей між Цукербергом і Макроном. Останній, як повідомляється, хоче відігравати на світовій арені провідну роль у питанні регулювання мови ворожнечі та поширення неправдивої інформації в Інтернеті.

Поки що Facebook співпрацює з французьким правосуддям у справах, пов'язаних із терористичними актами та насильницькими діями, і передає IP-адреси та інші ідентифікаційні дані підозрюваних суддям.

Після зустрічі між керівником із глобальних справ Facebook Ніком Клеґґом та О минулого тижня компанія соціальних медіа розширила цю співпрацю на сферу висловлювання ненависті онлайн.

«Це величезна новина, це означає, що судовий процес зможе працювати нормально, – зазаначив О в інтерв'ю інформагентству Reuters. – Це дійсно дуже важливо, і вони роблять це лише для Франції».

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