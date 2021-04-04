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Хакери злили особисті дані понад 500 мільйонів користувачів Facebook, серед них - телефон Марка Цукерберга

  • Голос Америки

Номер мобільного телефону засновника й керівника Facebook Марка Цукерберга - серед особистих даних понад півмільярда користувачів соцмережі, які викрали хакери, повідомляє Business Insider.

Також серед "злитих" даних про Цукерберга - його місце перебування, дані про шлюб та ID у Facebook. Крім того, до рук хакерів потрапила особиста інформація про співзасновників соцмережі Кріса Г'юса та Дастіна Московітца. Загалом же там - дані 533 мільйонів користувачів.

У неділю на запит видання Insider у Facebook повідомили, що йдеться про злам соцмережі у 2019 році й що прогалили у системі вже виправилені у серпні 2019 року. Втім, злита особиста інформація доступна у відкритому доступі на хакерському форумі. А отже, може бути доступною для будь-кого.

Попередні скандали довкола порушення конфіденційності користувачів соцмережі включає історію довкола Cambridge Analytica. Facebook звинуватили у тому, що компанія неналежним чином обмінювалася інформацією, яка належала мільйонам користувачів, з недіючою тепер британською політично-консалтинговою фірмою Cambridge Analytica. Отримані компанією дані, буцімто, використовувались для втручання у перебіг виборів президента у США в 2016-му році.​

Через це соцмережа повинна була заплатити 5 мільярдів доларів штрафу. Це найбільший штраф, який будь-коли запроваджувала Комісія за розголошення приватної інформації.

Відтоді Facebook​ пообіцяв працювати над тим, аби унеможливити подальші такі витоки інформації та зловживання можливостями соцмережі.

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