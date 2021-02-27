Facebook виплатить 650 мільйонів доларів мешканцям Іллінойса за втручання в приватні дані

Суд у Каліфорнії ухвалив мирову угоду у судовій справі проти компанії Facebook, до якої позивались через алгоритм розпізнавання обличчя та використання біометричних даних без дозволу користувачів.

Компанія погодилась виплатити позивачам 650 мільйонів доларів.

Позов подав ще в 2015 році адвокат з Іллінойса Джей Едделсон. Понад півтора мільйона людей, які проживають у штаті Іллінойс, подали заявки як постраждалі.

Суддя Джеймс Донейто назвав цю справу “найбільшою мировою угодою у справі втручання в приватне життя”.

“345 доларів потрапить до рук учасника цієї справи, який буде зацікавлений отримати компенсацію”, - написав суддя.

Позов стосувався функції “пропозиція тегів” у Facebook, яка дозволяла ідентифікувати обличчя людей на фотографіях для позначення користувачів.

За даними судової заяви, позивачі стверджували, що соціальна мережа використовувала та зберігала цифрові скани облич користувачів без попередньої на це згоди, що порушує закон про конфіденційність, чинний у штаті Іллінойс.

Позивач Едделсон у Twitter назвав себе "адвокатом, якого найбільш ненавидять у Кремнієвій долині". Він привітав мирову угоду і назвав її “накоштовнішою мировою угодою в історії у сфері приватності даних”.

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