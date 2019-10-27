Квест-гру з медіаграмотності, де навчають розрізняти фейки онлайн та боротися з пропагандою, провела міжнародна організація IREX.

У Києві зібрались ентузіасти з різних міст України – вчителі, університетські викладачі, студенти – щоб пограти гру "Руйнівники фейків".

Розбилися на команди. Отримали завдання: проаналізувати новини, опубліковані на сайті The Pravda Times, і визначити, де правда, а де брехня. На сайті є застереження: він не справжній. Спеціально створений для гри, щоб на фейкових «новинах» учитися відрізняти дезінформацію.

Ось, наприклад, топ-новина. Народний обранець Д. на своєму приватному супер-джеті, за бюджетні кошти, злітав відпочити на курорт країни-агресора в Сочі. Або інші "сенсації": бойовики захопили владу на Черкащині; під Києвом будують новий ядерний могильник; більшість українців, згідно із соцопитуваннями, вимагає наступу на фронті.

Учасники змагаються, хто більше вполює фейків. Для цього треба перевірити факти: чи справді відбувся рейс у Сочі, про який повідомляється у новині? Чи фотографія «нового ядерного могильника» нова і чи дійсно зроблена під Києвом? Чи стотисячний натовп мітингувальників у Броварах, про який пишуть на сайті, зафіксували міські камери спостереження?

"Наш проект впроваджує медіаграмотність в освіту. Його мета – навчити людей перевіряти інформацію та мислити критично. Опанувати базові інструменти перевірки інформації", – розповіла "Голосу Америки" Тетяна Таранкова, що представляє міжнародну організацію IREX в Україні.

Як додає творець гри Мирослав Криж, "спочатку я - злий чарівник і створюю фейки, а потім я - добрий чарівник і показую, як ці фейки розвінчати".

Учасники квесту вчаться полювати за медійною брехнею, а потім роз’їдуться по Україні та організують такі ж ігри у себе в школі, університеті, коледжі.

Анна Киналь – одна з десятків учителів, що беруть участь у проекті. Викладає англійську та німецьку мови у Вінницькому технічному ліцеї.

Як вона каже, "середньостатична людина, читаючи новини, на жаль, схильна сприймати все буквально. Особливо це стосується покоління "30+" і старших. Бо за радянських часів було прищеплене уявлення про те, що телебачення, газети, радіо - це джерело виключно правдивої інформації".

Анна проводить у себе в ліцеї онлайн-курс з медіаграмотності. За її спостереженням, молодь та підлітки дуже швидко навчаються помічати маніпулятивний контент.

"Тому я вважаю, що подібні ігри потрібно проводити не лише з дітьми, але і з батьками. Адже старше покоління значно більше потребує знань та навичок, які допоможуть їм розрізняти медійну брехню. Старші люди лише нещодавно зареєструвались у соціальних мережах і схильні вірити абсолютно всьому, що там пишуть», – розповіла пані Киналь "Голосу Америки".

Соціальну гру "Руйнівники фейків" запроваджують в Україні в рамках проекту "Вивчай та розрізняй". Цей проект з медіаграмотності для середніх шкіл здійснює Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX спільно з Академією української преси та інтернет-проектом Stop-Fake за сприяння посольств США та Великої Британії в Україні.

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