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Фаучі про заяву ВООЗ: безсимптомні особи МОЖУТЬ передавати коронавірус. Відео

  • Голос Америки
Фаучі про заяву ВООЗ: безсимптомні особи МОЖУТЬ передавати коронавірус. Відео
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Фаучі про заяву ВООЗ: безсимптомні особи МОЖУТЬ передавати коронавірус. Відео

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Ексклюзив: директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі розповів, що відразу кілька компаній показують позитивні результати в розробці вакцини. Він також прокоментував суперечливу заяву ВООЗ щодо безсимптомної передачі коронавірусу: «Дані чітко вказують, що приблизно 25 - 50 відсотків заражених людей не мають симптомів. Ми знаємо, що безсимптомні особи можуть передавати його. Існує достатньо доказів того, що це може бути важливою частиною передачі.»

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