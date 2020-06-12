Фаучі про заяву ВООЗ: безсимптомні особи МОЖУТЬ передавати коронавірус. Відео

Ексклюзив: директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі розповів, що відразу кілька компаній показують позитивні результати в розробці вакцини. Він також прокоментував суперечливу заяву ВООЗ щодо безсимптомної передачі коронавірусу: «Дані чітко вказують, що приблизно 25 - 50 відсотків заражених людей не мають симптомів. Ми знаємо, що безсимптомні особи можуть передавати його. Існує достатньо доказів того, що це може бути важливою частиною передачі.»