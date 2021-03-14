Головний інфекціоніст США: медики вивчають інформацію про соціальну дистанцію в один метр

Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі заявив, що центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) перевіряє інформацію про можливе скорочення соціальної дистанції. Нове дослідження стверджує, що відстань в один метр може бути такою ж ефективною для стримування поширення вірусу, як і двометрова відстань. Про це він сказав в інтерв’ю CNN, коментуючи безпекові вимоги для відкриття шкіл.

“Ці дані виглядають так, що за певних умов одного метра достатньо. CDC аналізує це. І я можу вас запевнити, що в розумні терміни вони опублікують рекомендації щодо цих даних”, - сказав Ентоні Фаучі.

Він додав, що наразі центр з контролю та профілактики захворювань проводить власні дослідження з цього приводу. "Що вони хочуть зробити, то це назбирати інформацію. І якщо дані підтвердять можливість однометрового дистанціювання, СDC діятиме відповідно”.

Крім цього, Ентоні Фаучі заявив про загрозу нової хвилі коронавірусної інфекції, якщо частина людей відмовиться вакцинуватись.

Раніше головний інфекціоніст США говорив про те, що початок вакцинації не означає, що тепер люди можуть відкинути заходи безпеки.

“Вакцина не є замінником стандартних заходів з охорони здоров’я - носити маску, дотримуватись дистанції, уникати місць скупчення людей, особливо в приміщеннях. Вакцина цього не замінює, вона це доповнює”, - сказав Ентоні Фаучі.

“Лише коли ми досягнемо такого низького рівня зараження в суспільстві, який більше не буде загрозою громадському здоров’ю, лише тоді ми зможемо розглянути можливість зняття заходів безпеки”, - додав він.

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