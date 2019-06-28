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США

ФБР закликає університети США "спостерігати" за деякими китайськими студентами і вченими

Американський прапор на Площі Тяньаньмень у Пекіні під час візиту до Китаю президента США

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Американські розвідувальні служби рекомендують університетам США спостерігати (monitor) за студентами та науковцями, які приїжджають із Китаю, повідомляє NPR.

Американським установам радять спостерігати за студентами та академіками, які пов'язані з китайськими дослідницькими організаціями з переліку

Як відзначає видання, з минулого року представники ФБР навідалися до 10 дослідницьких університетів США і представили їм перелік китайських дослідницьких інститутів та компаній. Американським установам радять спостерігати за студентами та дослідниками, які пов'язані з китайськими організаціями з переліку.

Відзначається, що представники ФБР закликали американські установи здійснити перегляд поточних досліджень, які можуть мати застосування у військовій галузі - в яких беруть участь особи з Китаю.

"Нас запитують, які процеси існують, щоб знати, у яких лабораторіях вони працюють, яка інформація їм доступна. Йдеться не про те, щоб видивлятись підозрілу поведінку. Йдеться про увагу до конкретних країн, і людей із цих країн», - розповів Фред Кейт, віце-президент із досліджень Університету штату Індіана.

Відповідаючи на запит NPR, ФБР заявило, що вони зустрічалося з лідерами академічної спільноти у рамках своєї рутинної співпраці з питань національної безпеки. Їхні рекомендації націлені на відвідувачів із Китаю, які працюють у галузях наук, технологій, інженерії та математики, зазначає NPR.

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