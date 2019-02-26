США відрізали від Інтернету «ферму» російських тролів у день виборів у листопаді – WP

Американські військові перервали доступ до Інтернету російській «фермі тролів», звинувачених у спробі вплинути на американських виборців 6 листопада 2018 року, в день виборів у Конгресі, повідомило видання The Washington Post у вівторок.

Удар кіберкомандування США був націлений на «Агентство Інтернет-досліджень» у Санкт-Петербурзі, повідомляє видання, посилаючись на неназваних чиновників США.

Група є підрозділом, що підтримується Кремлем, працівники якого виступали як американці і поширювали дезінформацію в Інтернеті в спробі також вплинути на вибори 2016 року, на думку американських чиновників.

«Агентство Інтернет-досліджень» належить до трьох організацій та 13 росіян, які обвинувачені спеціальним прокурором США Робертом Мюллером в лютому 2018 року у злочинній і шпигунській змові з метою втрутитися в президентські перегони в США, допомогти Трампу і виставити в невигідному світлі його опонента Гілларі Клінтон.

З моменту винесення цих обвинувальних актів стало відомо про широке поле діяльності «ферми тролів».

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