Роковини збиття MH-17: у Вашингтоні обговорили попередні висновки слідчих, експертів та журналістів

Напередодні п'ятої річниці збиття літака рейсу МН17, у Вашингтоні відбулася панельна дискусія. Представники українського посольства, Державного департаменту США, журналісти-розслідувачі та громадські діячі зібралися, аби згадати події 2014-го року та підсумувати попередні висновки слідчих та експертів.

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У коментарі "Голосу Америки" заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент сказав: "Ми підтримуємо цілі команди розслідувачів. Ми поділилися тією інформацією, яку мали. І як я сказав у своєму виступі, Держсекретар Помпео висловився на підтримку притягнення до відповідальності тих, хто стоїть за цим жахливим актом".

Розуміння того, що саме сталося – це не обов’язково юридичний процес.

Сполучені Штати хоч і не беруть участь у офіційному розслідуванні, Вашингтон підтримує чесне і прозоре слідство, говорить представник Держдепу. "Ми довіряємо судовій системі Нідерландів, як я вже казав. Розуміння того, що саме сталося – це не обов’язково юридичний процес. Думаю, Ерік Толер із Bellingcat пояснив, що інформація, у тому числі отримана із соціальних медіа, була дуже вагомою", – додав Кент.

Під час дискусії представники Bellingcat, групи, що спеціалізується на розслідуваннях, знову представили доповідь щодо катастрофи рейсу MH17. Саме розслідувачі Bellingcat пролили світло на те, що сталося 17 липня 2014-го, описавши для громадськості деталі подій, які розгорталися на непідконтрольних Україні територіях. Відкритим залишається питання, хто натиснув на кнопку ракетної системи БУК.

Під час заходу журналіст Bellingcat Ерік Толер представив результати дослідження стосовно осіб, підозрбваних у причетності до катастрофи. Розслідувач розділив відповідальність на три рівні: найнижчий (ГРУ так званої "ДНР"), середній (ГРУ Росії) та найвищий (Адміністрація президента Росії).

Збиття літака MH17 є яскравим прикладом того, як Росія спонсує тероризм в Україні.

Посол України в США під час обговорення зазначив, що збиття літака MH17 "є яскравим прикладом того, як Росія спонсує тероризм в Україні". Валерій Чалий закликав США та інших партнерів посилювати тиск на Росію.

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