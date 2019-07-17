США закликали до справедливості у роковини збиття літака рейсу МН17

"Ми знову висловлюємо співчуття сім'ям і друзям жертв і закликаємо до справедливості від імені 298 невинних осіб, які загинули в цей день". З такими словами звернулась речниця Державного департаменту США Морган Ортаґус у п'яті роковини збиття цивільного літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній в небі над Донбасом.

Від імені США Ортаґус закликала Росію відповісти за свою роль у збитті літака рейсу МН17 і повною мірою співпрацювати зі слідством.

"Ми впевнені у здатності Спільної слідчої групи і нідерландської системи кримінального правосуддя провести слідство і притягти винуватців до відповідальності у чесний і справедливий спосіб", - йдеться в заяві.

У Держдепі нагадали основні висновки міжнародного слідства, що вивчає обставини трагедії.

"У травні 2018 року голландський державний прокурор і Спільна слідча група представили докази, які свідчать про те, що ракетна установка, яка використовувалась для збиття літака рейсу МН17 належала 53-тій бригаді протиповітряної оборони Російської Федерації.

МН17 було збито ракетою класу земля-повітря "Бук", якою володіла Росія і яка була випущена з поідконтрольної Росії території на сході України і підконтрольними Росії силами.

У червні 2019 року голландські прокурори звинуватили трьох росіян і одного українця, які всі були членами підконтрольних Росії сил на сході України, за їхню причетність до збиття літака МН17", - наголошується в заяві.

У вівторок під час слухань в Раді Безпеки ООН, присвячених Україні, представник США Родні Гантер поновив заклики до Росії співпрацювати зі слідством в справі збиття МН17.

"Ми вимагаємо в Раді Безпеки, щоб винні були притягнуті до відповідальності і щоб всі країни працювали разом, щоб притягнути їх до відповідальності. Ми закликаємо Росію виконати резолюцію Ради Безпеки ООН 2166 та забезпечити притягнення до відповідальності всіх звинувачених осіб, які перебувають на території Росії", - заявив Гантер.

З закликами до Росії визнати свою відповідальність за збиття літака звернулись і інші представники міжнародної спільноти, зокрема Міністерство закордонних справ Великобританії.

"П'ять років тому, 298 осіб трагічно загинули, коли літак рейсу МН17 було збито. Міжнародна спільнота закликає Росію прийняти відповідальність за події того дня", - йдеться в заяві відомства.

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