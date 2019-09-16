Представник Держдепу відвідає Берлін та Москву

В.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер з 16 по 18 вересня відвідає Берлін і Москву, де проведе зустрічі з високопоставленими офіційними особами і відвідає ряд важливих заходів.

У Берліні Рікер і заступник держсекретаря з політичних питань Девід Хейл беруть участь у другому американо-німецькому стратегічному діалозі. На порядку денному - cпівпраця між двома країнами з широкого кола проблем e сфері міжнародної безпеки.





Перший стратегічний діалог відбувся у Вашингтоні в березні 2019 року.

17-18 вересня Рікер зустрінеться в Москві з представниками російського уряду, для обговорення двосторонніх відносин, а також з представниками громадянського суспільства і співробітниками американського посольства в Москві.

Читайте також: Україною в Держдепі буде опікуватись екс-заступник командувача сил США в Європі