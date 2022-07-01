Український фільм “Погані дороги” показали у Голівуді

“Погані дороги” показали у Голівуді. В історичному кінотеатрі Сабан, що у Беверлі Гілз презентували українську стрічку, кандидата від України на премію Оскар, "Погані дороги". Подію організували аби показати історію українсько-російської війни, яка триває ще з 2014 року, а також, щоб зібрати кошти для постраждалих від війни сімей. На показ української стрічки в Голівуді приїхала і режисерка, драматургиня Наталія Ворожбит та продюсер Дмитро Мінзянов. Читайте далі, як сприйняли стрічку у Голівуді.

Серед публіки, що зібралась у історичному кінотеатрі Сабан, що у Беверлі Гілз - представники місцевої влади, голівудські актори, учасники комісії кіноакадемії Оскар та українські волонтери.

Цього дня тут показують український фільм “Погані дороги”. Стрічка є екранізацією однойменної п'єси 2017 року і описує стосунки українців на Донбасі на фоні російсько-української війни у 2015 році.

Український оскарівський комітет висунув фільм "Погані дороги" на "Оскар" від України в 2022 році, але фільм не потрапив до остаточного переліку кіноакадемії.

Однак фільм знайшов свій шлях у Голівуд. Група кінопродюсерів, за підтримки Генерального консульства України в Каліфорнії та Українського культурного центру, організували показ-збір коштів на потреби України. Один з авторів фільму каже - не могли не прийняти запрошення.

“Я дуже багато разів бачив цей фільм, але для мене важливо було знаходитись в залі і побачити реакцію людей”, - ділиться своїми думками кінопродюсер Дмитро Мінзянов.

У кінострічці “Погані дороги” розкривається історія п’ятьох новел у яких присутні теми смерті, насильства, згвалтування і кохання і все це на Донбасі.

“Історія між цією дівчиною та її кривдником- терористом у цьому підвалі, я розглядаю як метафору стосунків між Україною та Росією. Коли Україна ніби вдає, що любить свого кривдника, шукаючи моменту, щоб нарешті звільнитися”, - розповідає Расті Юнесоф, глядач.

“Фільм надзвичайно потужний, про те, що війна може зробити з людьми, і на що люди здатні за певних обставин”,- каже Берт Шеплі.

Після показу глядачі отримали нагоду поспілкуватися з авторами фільму, зокрема режисеркою Наталією Ворожбит. Наталія, відома своїми сценаріями до фільму "Кіборги" та телесеріалу "Спіймати Кайдаша".

"Погані дороги" – перша режисерська робота для неї. Каже на Венеціанському фестивалі у 2020 він отримав лише приз кінокритиків, тому що європейські кола не визнавали війни.

“Італійці вважали фільм занадто антиросійським і їх це засмутило, ніхто за ці 8 років не хотів відкрито йти на конфлікт з Росією, і досі частина світу цього уникає, а тоді - тим паче. Я пам'ятаю іноземні продюсери мене тоді просили не використовувати слово “війна”, коли я казала про свій фільм, треба говорити “конфлікт”, бо війна не має офіційного статусу. Мене це страшенно обурювало. Я казала: “Запитайте в дітей, які пережили бомбардування, що вони пережили- війну чи конфлікт”,- розповідає Наталія Ворожбит.

Усі зібрані кошти з показу у Беверлі Гілз підуть на допомогу мешканцям міста Мар'їнка на Донеччині.

“Там з 10 тисяч залишилося півтори тисячі людей, і їх просто вбивають там тому, що вони знаходяться в сірій зоні. У них немає харчів, води, ліків, там п'ять лікарень було, вони всі розбомблені, немає будинків”,- каже Олександ Ройтер, засновник громадської організації Save Life Ukraine.

Автори фільму “Погані дороги” сподіваються, що стрічку побачать і в інших американських містах та інших країнах світу. На їхній погляд вона допоможе іноземцям зрозуміти, коли саме Росія напала на Україну.

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