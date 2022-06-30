Драматичного театру в Маріуполі - поспілкувалися з авторами дослідження, а також очевидцями трагедії. Школа №66 була гордістю Маріуполя: історія школи та її директорки. У Голівуді презентували стрічку “Погані Дороги”, яку Україна номінувала на премію Оскар.
Час-Тайм. Зміїний. Саміт НАТО. Анонс нової допомоги Україні. Деталі
Випуски
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червень 29, 2022
Час-Тайм. Зустріч НАТО – результати та значення для України
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червень 27, 2022
Час-Тайм. Удар по Кременчуку – реакції. Саміт G7 – підсумки
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червень 24, 2022
Час-Тайм. Верховний суд США скасував рішення щодо права на аборти
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червень 23, 2022
Час-Тайм. Джон Кірбі - про можливість нових поставок HIMARS Україні
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червень 22, 2022
Час-Тайм. Які ініціативи для допомоги Україні пропонують у Конгресі