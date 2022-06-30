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Час-Time

Час-Тайм. Зміїний. Саміт НАТО. Анонс нової допомоги Україні. Деталі

Час-Тайм. Зміїний. Саміт НАТО. Анонс нової допомоги Україні. Деталі
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Час-Тайм. Зміїний. Саміт НАТО. Анонс нової допомоги Україні. Деталі

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В ефірі Час-Тайм. Українські війська змусили росіян покинути острів Зміїний. В Мадриді завершився саміт НАТО. Лідери США та Великобританії анонсували надання Україні нових поставок військової допомоги. Дослідники Amnesty International з’ясували деталі бомбардування

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