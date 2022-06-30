Час-Тайм. Зміїний. Саміт НАТО. Анонс нової допомоги Україні. Деталі

Драматичного театру в Маріуполі - поспілкувалися з авторами дослідження, а також очевидцями трагедії. Школа №66 була гордістю Маріуполя: історія школи та її директорки. У Голівуді презентували стрічку “Погані Дороги”, яку Україна номінувала на премію Оскар.