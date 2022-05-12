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«Фінляндія повинна подати на членство в НАТО негайно», заявили керівники країни

Шведські і фінські танки під час навчання з країнами НАТО в Норвегії 22 березня 2022 р.

Президент Фінляндії Саулі Нііністо разом з прем’єр-міністеркою Санною Марін оприлюднили 12 травня спільну заяву із закликом «негайно» подавати на членство країни в НАТО.

Повний текст офіційної заяви:

«Впродовж цієї весни відбулося важливе обговорення можливого членства Фінляндії в НАТО. Потрібен був час, щоб дати можливість парламенту і цілому суспільству визначити позицію у цій справі. Потрібен був час для тісних міжнародних контактів у НАТО і з країнами організації, а також зі Швецією. Ми прагнули створити необхідний простір для дискусії.
Тепер, коли наблизився час схвалювати рішення, ми заявляємо про наші однакові погляди, також інформуючи парламентські групи та партії. Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Як член НАТО Фінляндія посилить безпеку цілого оборонного альянсу. Фінляндія повинна подати заявку на членство в НАТО негайно. Ми сподіваємося, що міжнародні кроки, які потрібні для цього рішення, будуть здійснені швидко впродовж наступних кількох днів».

Раніше представники Швеції, котра також більшу частину сучасної історії дотримувалася принципу військового нейтралітету, також дали зрозуміти, що Стокгольм визначається з можливістю подати заявку на членство в Північноатлантичному альянсі.

Якщо ви запитаєте, як вони (в Росії) розглядають можливість вступу фінів (в НАТО), то моя відповідь була б, що ви це спричинили. Подивіться у дзеркало.
Саулі Нііністо

Політичні лідери й коментатори вказують, що оборонну політику Гельсінкі й Стокгольма змінила агресивність Росії, яка під керівництвом Путіна вдалася до силових дій проти сусідніх країн, домагаючись перегляду системи безпеки у Європі, що забезпечувала мир на континенті впродовж останніх десятиліть.

Після нового російського вторгнення в Україну цієї весни рівень підтримки ідеї вступу в НАТО серед населення Фінляндії зріс до 76%, хоча у попередні роки цей показник тримався на рівні близько 25%.

Фінляндія стала членом ЄС 1995 року - після розвалу Радянського Союзу і посилила співпрацю з НАТО після того, як 2014 року Росія захопила український Кримський півострів.

Фінляндія має 1300 кілометрів кордону з Росією і в Москві неодноразово заявляли, що виступають дуже проти фінського членства в НАТО.

Президент Фінляндії Саулі Нііністо з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 29 жовтня 2021 р.
До теми:

«Путін розширює НАТО» кажуть у Фінляндії та Швеції

Фінські коментатори вказують, що армія Фінляндії була достатньо потужна й добре оснащена, щоб стримувати потенційний російський напад, але вони наголошують, що Москва стала значно агресивнішою, а російські представники почали частіше погрожувати навіть застосуванням атомної зброї.

НАТО включає в себе три держави (США, Велику Британію та Францію) з атомною зброєю, яку вважають одним зі стримувальних чинників проти Росії.

У неділю очікують, що урядова Соціал-демократична партія Швеції оголосить свою позицію щодо можливості членства країни в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ нещодавно заявив, що альянс може інтегрувати Фінляндію та Швецію досить швидко, збільшивши кількість країн в організації до 32.

Інші балтійські країни Естонія, Латвія і Литва вступили до НАТО навесні 2004 року.

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