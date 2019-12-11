Наймолодша у світі прем'єр-міністр Фінляндії обіцяє далі виставляти світлини в Instagram

34-річна Санна Марін стала наймолодшим у світі прем’єр-міністром, очоливши уряд Фінляндії, європейської країни із населенням п’ять з половиною мільйонів.

Донедавна одним з наймолодших у світі був прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, якому 35 років.

У новому фінському уряді на міністерських посадах затверджені 12 жінок і 7 чоловіків. Міністерство фінансів очолила Катрі Кулмуні, якій лише 32 роки.

Попередній прем’єр-міністр Фінляндії пішов у відставку на тлі страйку поштової служби країни.

“Я особисто ніколи не вважала важливим мій вік чи стать, а радше те, чому я в політиці і чому фінський народ виявив нам довіру на виборах”, - каже Санна Марін, Соціал-демократична партія якої є найбільшою в урядовій коаліції.

Розповідаючи про свою активність у соціальних медія в інтернеті Марін сказала: “Я - представниця молодшого покоління, але звичайно, коли йдеться про соціальні медіа чи Інстаграм, я вважаю себе реальною особою, хоча є також і прем’єр-міністром”.

“Отже я не буду змінювати своєї поведінки. Безумовно мені треба бути обережною з тим, що я кажу”, - додала вона.

Прем'єр-міністр Малайзії, Махатір Мохамад, який у свої 94 роки є найстаршим керівником уряду у світі запропонував фінській колезі не уникати порад.

“Хоч ми й віримо в ідеалізм молодих людей, важливо також, щоб вони брали до уваги досвід старших. Тоді ми будемо мати поєднання цих двох сторін і це було б добре”, - сказав малайзійський прем’єр.

У політиці з 20-річного віку

Санна Марін у своєму блозі ділилася розповідями про непросте дитинство, бо її батьки розлучилися і згодом мати виховувала її в одностатевій сім’ї.

У 15 річному віці Марін підпрацьовувала у пекарні і розносила журнали, щоб заробити кишенькові гроші.

Вона першою у своїй родині пішла до університету.

В 20 років Санна Марін вирішила змагатися за депутатство у раді міста Тампере, де вона стала головою в 27 років.

2015 року Марін була обрана депутатом парламенту від Соціал-демократичної партії і в минулому уряді очолювала міністерство транспорту.

“Я користувалася соціальною допомогою і я вдячна за те, що суспільств підтримало мене у важкі періоди мого життя”, - сказала Санна Марін, яка два роки тому стала матір'ю.



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