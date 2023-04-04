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- Голос Америки
"Великий день для Фінляндії". Країна приєдналась до НАТО
Фінляндія стала 31-ю країною НАТО. Офіційна церемонія відбулась у Брюсселі. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто підписав угоду про вступ країни до Північноатлантичного альянсу й передав цей документ держсекретарю США Ентоні Блінкену, а над штаб-квартирою у Брюсселі замайорів фінський прапор, пише фінське видання Yle.
"Я радий повідомити, що лише кілька хвилин тому Туреччина передала мені на зберігання від імені Сполучених Штатів документ про ратифікацію Туреччиною документа про вступ Фінляндії до НАТО, і з отриманням і поданням цього протоколу я можу сказати, що протокол набув чинності", - сказав держсекретар Блінкен. Після того генсек Альянсу Єнс Столтенберг передав Гаавісто офіційне запрошення Фінляндії стати членом НАТО від імені всіх держав-членів.
"Президент Путін мав за проголошену мету вторгнення в Україну, щоб НАТО було менше, - сказав Столтенберг перед офіційною частиною. - Він отримує прямо протилежне". Він додав: "Ставши членом, Фінляндія отримає залізну гарантію безпеки. Стаття 5, колективне положення «всі за одного і один за всіх», застосовуватиметься до Фінляндії від сьогодні". Стаття 5 говорить, що напад на одну державу НАТО тлумачиться як напад на всіх.
"Звісно, це великий день для Фінляндії. Але це виграшна ситуація для всіх, це добре і для НАТО. Наша наступна мета - щоб наша гарна сусідка Швеція також стала повноправною країною Альянсу", - наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Каікконен.
Приєднання Гельсінкі до Альянсу відбувається під час саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ, під час якого також запланована зустріч Україна-НАТО за участі глави МЗС України Дмитра Кулеби. Він повідомив, що під час зустрічі з генсеком Столтенбергом обговорили "кроки щодо нарощування виробництва боєприпасів, щоб Україна мала все необхідне для успішних контрнаступальних операцій". "Я також окреслив бачення України як стати повноправним членом НАТО", - додав Кулеба.
Також нині Альянс відзначає свою 74-ту річницю - угоду про створення НАТО підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.
Раніше у Фінляндії та Швеції, що подали заявки на вступ до НАТО торік, наголошували, що саме агресивна політика Росії і зокрема натяки Москви на готовність застосувати атомну зброю підштовхнули це рішення Гельсінкі й Стокгольма.
Обидві країни були нейтральними державами до широкомасштабного нападу Росії на Україну. Заявку Швеції на приєднання до НАТО поки не схвалили Туреччина й Угорщина.
У Кремлі вступ Фінляндії до НАТО назвали "черговим загостренням ситуації" і пообіцяли "вжити контрзаходів".
Колишній генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана раніше казав, що Фінляндія та Швеція посилять Альянс у військовому і політичному плані. "Жодна інша країна в НАТО чи поза альянсом не має такої підготовки, як Фінляндія, коли йдеться про захист своїх кордонів. Жодна інша країна в Альянсі не має такого досвіду – охороняти такий довгий кордон з Росією з 1945 року", - сказав Солана.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос України
Блінкен та Кулеба обговорили "потреби України на полі бою"
Потреби України на полі бою, серед іншого, обговорили у Брюсселі державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі двосторонньої зустрічі в рамках саміту глав МЗС країн НАТО. Про це заявив речник Держдепу США Ведант Пател.
В заяві речника мовиться, що Блінкен на цій зустрічі “підтвердив підтримку США у питанні співпраці НАТО з Україною та довгострокову прихильність розбудови обороноздатності України, її можливостей стримування”. ʼ
“Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни”, - мовиться у заяві речника Державного департаменту США.
“Більше військової підтримки - в дорозі для допомоги Україні, щоб звільнити більше території від російської окупації. Я вдячний США за непохитну підтримку України. Ми також обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі”, - заявив за підсумками зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Раніше у вівторок, 4 квітня, Кулеба повідомив, що під час розмови із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорював “кроки щодо нарощування виробництва боєприпасів, аби Україна мала все необхідне для успішних контрнаступальних операцій. Я також окреслив бачення України як стати повноправним членом НАТО”.
У Брюсселі проходить дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, під час якої, серед іншого, відбулась церемонія входження Фінляндії до Альянсу.
- Голос Америки
Байден привітав вступ Фінляндії до НАТО
Президент США Джо Байден привітав вступ Фінляндії до НАТО. "Коли Путін розпочав свою жорстоку загарбницьку війну проти народу України, він думав, що зможе розділити Європу та НАТО. Він помилився. Сьогодні ми як ніколи об’єднані", - йдеться в заяві американського глави.
Там підкреслено: "Разом - зміцнені нашим новим союзником Фінляндією - ми продовжуватимемо зберігати трансатлантичну безпеку, захищати кожен дюйм території НАТО та долати будь-які виклики, з якими ми стикаємося". Байден додав, що приєднання Фінляндії стало найшвидшим процесом ратифікації в сучасній історії НАТО й він "нетерпінням чекає" на якнайшвидший вступ Швеції до Альянсу та закликав Туреччину та Угорщину "завершити процес ратифікації без зволікання".
Офіційна церемонія приєднання Фінляндії до НАТО відбулась у Брюсселі під час саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ за участі держсекретаря США Ентоні Блінкена, генсека Альянсу Єнса Столтенберга й міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто.
Нині Альянс відзначає свою 74-ту річницю - угоду про створення НАТО підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Тоді "Сполучені Штати та 11 інших країн об’єдналися, щоб створити Організацію Північноатлантичного договору, а президент Трумен сказав: «Якщо в майбутньому є щось неминуче, то це воля людей світу для свободи і миру». Сьогодні ця воля сильніша, ніж будь-коли, після приєднання Фінляндії до НАТО", - зазначено в заяві Білого дому.
Раніше у Фінляндії та Швеції наголошували, що їхнє рішення підштовхнула саме повномасштабна агресія Росії в Україні і натяки Москви на готовність застосувати атомну зброю. Обидві країни були нейтральними державами до широкомасштабного нападу Москви 24 лютого 2022. Заявку Швеції на приєднання до НАТО поки не схвалили Туреччина й Угорщина.
- Марґарет Бешір
- Голос Америки
"Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки" - посол США в ООН
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд розповіла Голосу Америки в штаб-квартирі ООН у понеділок про свою нещодавню поїздку до Коста-Ріки на Саміт за демократію 2023 року, поділилась занепокоєнням щодо впливу Росії та Китаю.
Лінда Томас-Грінфілд також заявила, що окрема зустріч з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим не планується під час його візиту до ООН пізніше цього місяця.
Посадовиця зазначила, що Росії не місце в Раді Безпеки ООН, і висловила занепокоєння щодо того, що Росія може використовувати своє головування в Радбезі цього місяця, щоб поширювати пропаганду.
"Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом Ради, і ми не можемо цього змінити, - заявила Томас-Грінфілд. - Протягом місяця, який є ротаційним, ми маємо намір займатися важливими питаннями Ради Безпеки. Це не тільки Україна. Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення дезінформації, особливо під час візиту міністра закордонних справ Лаврова. На даний момент немає жодних планів щодо будь-якої взаємодії з ним. Але, звісно, ми зробимо все можливе, щоб добитися звільнення американських громадян, яких несправедливо утримували. У вихідні держсекретар розмовляв з міністром закордонних справ Лавровим і вимагав від нього звільнити журналіста The Wall Street Journal, а також інших американців, які несправедливо утримуються російським урядом".
1 квітня Росія розпочала місячне головувати у Раді Безпеки – так само як очолювала Раду у лютому 2022, коли розпочала війну в Україні.
В Україні різко розкритикували головування Росії в РБ ООН. «Абсурдом і аномалією» назвали російське головування у Радбезі представники України, а також низка країн ООН висловили обурення. Постпред України при ООН Сергій Кислиця назвав «безпрецедентною за всю історію ООН ганьбою» факт головування Росії в Радбезі ООН.
Підтримувати Росію – це програшна пропозиціяЛінда Томас-Грінфілд
Томас-Грінфілд вказала на занепокоєння США щодо того, що Кремль налагоджує тісні стосунки не лише з Венесуелою, а й з режимом Ортеги-Мурільо в Нікарагуа.
"Це дуже тривожно, - зазначила посадовиця. - І як ви бачите з голосування в [Генеральній Асамблеї], ці країни продовжують підтримувати Росію. Але вони на неправильному боці історії, і вони повинні зрозуміти, що вони на неправильному боці історії, тому що світ підтримує Україну, світ проти Росії, і вони повинні чітко побачити почерк, що підтримувати Росію – це програшна пропозиція".
А от під час своєї нещодавньої поїздки до Коста-Ріки на Саміт за демократію, Лінду Томас-Грінфілд найбільше вразила "сила їхньої молоді та сила їхньої демократії".
"Я зустрілась з молодими людьми, які приділяють увагу урядуванню. Вони дуже активно брали участь у саміті демократії. І я бачила, як їхній президент [Родріго Чавес Роблес] безпосередньо спілкувався з ними, спілкувався з ними і справді переконав їх у важливості взаємодії з їхнім урядом. Одне із зобов’язань, які ми взяли на себе щодо підтримки Молодіжної мережі, це надання молодим людям ресурсів, необхідних для спілкування з урядом. - каже посадовиця. - Вони мають ті ресурси в демократії, яка існує в Коста-Ріці. Вони є справжнім прикладом того, як може працювати сильна демократія, і ми маємо намір продовжувати підтримувати зусилля цієї країни, спрямовані на зміцнення демократії, боротьбу з міжнародною злочинністю та зміцнення їхньої здатності забезпечувати інтереси свого народу".
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