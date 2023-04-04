"Великий день для Фінляндії". Країна приєдналась до НАТО

Фінляндія стала 31-ю країною НАТО. Офіційна церемонія відбулась у Брюсселі. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто підписав угоду про вступ країни до Північноатлантичного альянсу й передав цей документ держсекретарю США Ентоні Блінкену, а над штаб-квартирою у Брюсселі замайорів фінський прапор, пише фінське видання Yle.

"Я радий повідомити, що лише кілька хвилин тому Туреччина передала мені на зберігання від імені Сполучених Штатів документ про ратифікацію Туреччиною документа про вступ Фінляндії до НАТО, і з отриманням і поданням цього протоколу я можу сказати, що протокол набув чинності", - сказав держсекретар Блінкен. Після того генсек Альянсу Єнс Столтенберг передав Гаавісто офіційне запрошення Фінляндії стати членом НАТО від імені всіх держав-членів.

"Президент Путін мав за проголошену мету вторгнення в Україну, щоб НАТО було менше, - сказав Столтенберг перед офіційною частиною. - Він отримує прямо протилежне". Він додав: "Ставши членом, Фінляндія отримає залізну гарантію безпеки. Стаття 5, колективне положення «всі за одного і один за всіх», застосовуватиметься до Фінляндії від сьогодні". Стаття 5 говорить, що напад на одну державу НАТО тлумачиться як напад на всіх.

"Звісно, це великий день для Фінляндії. Але це виграшна ситуація для всіх, це добре і для НАТО. Наша наступна мета - щоб наша гарна сусідка Швеція також стала повноправною країною Альянсу", - наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Каікконен.

Приєднання Гельсінкі до Альянсу відбувається під час саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ, під час якого також запланована зустріч Україна-НАТО за участі глави МЗС України Дмитра Кулеби. Він повідомив, що під час зустрічі з генсеком Столтенбергом обговорили "кроки щодо нарощування виробництва боєприпасів, щоб Україна мала все необхідне для успішних контрнаступальних операцій". "Я також окреслив бачення України як стати повноправним членом НАТО", - додав Кулеба.

Також нині Альянс відзначає свою 74-ту річницю - угоду про створення НАТО підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.

Раніше у Фінляндії та Швеції, що подали заявки на вступ до НАТО торік, наголошували, що саме агресивна політика Росії і зокрема натяки Москви на готовність застосувати атомну зброю підштовхнули це рішення Гельсінкі й Стокгольма.

Обидві країни були нейтральними державами до широкомасштабного нападу Росії на Україну. Заявку Швеції на приєднання до НАТО поки не схвалили Туреччина й Угорщина.

У Кремлі вступ Фінляндії до НАТО назвали "черговим загостренням ситуації" і пообіцяли "вжити контрзаходів".

Колишній генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана раніше казав, що Фінляндія та Швеція посилять Альянс у військовому і політичному плані. "Жодна інша країна в НАТО чи поза альянсом не має такої підготовки, як Фінляндія, коли йдеться про захист своїх кордонів. Жодна інша країна в Альянсі не має такого досвіду – охороняти такий довгий кордон з Росією з 1945 року", - сказав Солана.

У статті використано матеріали Reuters