Життя, зарплата та досвід: день із американським пожежником з каліфорнійської діаспори. Відео

5 мільйонів дзвінків про допомогу щороку отримують 51 тисяча пожежних станцій у Сполучених Штатах. У США пожежна частина, це як правило, також станція швидкої. Більшість дзвінків - про надання медичної допомоги. Тож американські пожежники також рятувальники і парамедики. На фінансування пожежних станцій з місцевих бюджетів щороку виділяється 46 мільярдів доларів. У столиці Каліфорнії, Сакраменто, на одній з місцевих станцій вже чверть століття працює колишній львів’янин Олег Клепач