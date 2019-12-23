WP: Союзник Путіна допомагає Джуліані в Україні

В редакційній статті від 22 грудня, видання The Washington Post звернулось до ролі олігарха Дмитра Фірташа у "спробах Путіна отримати контроль над політикою та економікою України".

"Один з найважливіших агентів випливу Путіна надав більше 2 мільйонів доларів партнерам Джуліані, які працюють для дискредитації опонента Трампа на виборах 2020 року",- йдеться в статті.

Минулого тижня федеральний прокурор США надав інформацію суду про те, що саме від Фірташа надійшов переказ на 1 мільйон доларів минулого вересня дружині Лева Парнаса, який тісно співпрацював з персональним юристом Дональда Трампа Джуліані. Парнаса було заарештовано в жовтні, зауважують автори.

Джуліані відправив Парнаса та його партнера Ігоря Фрумана до Фірташа, щоб той допоміг отримати компрометуючу інформацію на політичного опонента Трампа Джо Байдена. Про це юрист Парнаса сказав виданню The New York Times. Фірташ же закликав Парнаса звернутись до послуг юристів, близьких до Трампа, які вже працювали на Джуліані – Вікторії Тонсінг та Джозефа Дідженови. Їм Фірташ сплатив 1,2 мільйона доларів за допомогу у справі про можливу екстрадицію до США. Сума включає 200 000 доларів винагороду за рекомендацію Парнасу.

Таким чином, зауважує видання, 2 мільйони доларів надійшли до наближених до Джуліані осіб від Фірташа.

Автори колонки вказують, що Фірташ хотів би повернути Україну до проросійського режиму, за якого олігарх здобув свої статки на газовому бізнесі. Про теперішній зв'язок Фірташа з Росією свідчить зокрема те, що після його арешту в Австрії, Фірташ отримав позику від російського бізнесмена "який належить до близького оточення Путіна, Васілія Анісімова", щоб виплатити 155 мільйонів доларів застави.

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