Фірташ заперечує, що фінансував дії Джуліані з пошуку компромату на Байдена - NYT

Український олігарх Дмитро Фірташ, який зараз перебуває в Австрії, в той час як США домагаються його екстрадиції за обвинуваченнями у розкраданні бюджетних грошей й хабарництві, заявив, що не має інформації стосовно Байденів і не фінансував її пошук.

Про це олігарх-утікач розповів в коментарі The New York Times.

"Хочу сказати одне, - заявив Фірташ виданню. – Я не маю інформації, я нікого не фінансував, хто міг би збирати таку інформацію і з мого боку великою помилкою було б, якби я вирішив долучитись до цієї битви".

Зусилля особистого юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у пошуку негативної інформації на одного з основних політичних опонентів Трампа – колишнього віце-президента США Джо Байдена - опинились в центрі розслідування, яке проводять комітети Палати представників США в рамках процедури імпічменту президента.

Фігура Фірташа привернула до себе увагу в ключі цих розслідувань після повідомлень про його спілкування з Джуліані.

Один з партнерів Джуліані заявив NYT, що пропонував олігарху допомогти вирішити його проблеми з Міністерством юстиції США, якщо він найме двох юристів, які співпрацювали з Джуліані над отриманням компромату, пише видання.

Фірташ повідомив NYT, що така пропозиція надійшла наприкінці червня, коли він зустрівся з партнерами Джуліані Левом Парнасом та Ігорем Фруманом. Юрист Парнаса Джозеф Бонді підтвердив цю інформацію виданню і додав, що його клієнт зустрівся за вказівкою Джуліані з Фірташем і закликав олігарха допомогти з компрометуючою інформацією "в рамках можливого вирішення питання його екстрадиції".

"Вони сказали: "Ми можемо Вам допомогти і пропонуємо гарних юристів в Вашингтоні, які можуть Вас представляти і допомогти поінформувати Міністерство юстиції США", - згадує Фірташ в інтерв'ю.

Без мого бажання і прагнення, мене втягнули до цієї внутрішньої суперечки в США

Стосунки Фірташа та пов'язаних з Трампом юристів Вікторії Тонсінг та Джозефа Дідженови викликали обговорення про те, що український олігарх міг відігравати певну роль у фінансуванні кампанії Джуліані.

"Без мого бажання і прагнення, - заявив Фірташ виданню, - мене втягнули до цієї внутрішньої суперечки в США". Однак, за його словами, він сплатив 1,2 мільйона доларів новим юристам, пише видання.

Кампанія Джуліані, "як видається, спрацьовувала, - пише The New York Times і український президент Петро Порошенко намірювався оголосити про розслідування, яких прагнув пан Джуліані, однак, в той час Порошенка на посаді замінив Володимир Зеленський, комік та новачок в політиці, який примусив Джуліані шукати до себе доступ. Через два дні, Парнас та Фруман полетіли до Тель-Авіва на зустріч з Коломойським, в якому вбачали паторна Зеленського".

Коломойський скептично поставився до Парнаса і Фрумана.

Якби вони сказали, я б сказав: "Подивимось на Фірташа і потренуймось на його справі. Коли він повернеться і все буде добре – я стану вашим наступним клієнтом

Коломойський заявив виданню, що Парнас не приховував, що допомагав Фірташу в його справі. Однак, наполягає Коломойський, ні Парнас, ні Фруман не говорили з ним про власні проблеми з законом Коломойського у США, дії якого з відмивання грошей є предметом розслідування.

"Якби вони сказали, - заявив Коломойський виданню, - я б сказав: "Подивимось на Фірташа і потренуймось на його справі. Коли він повернеться і все буде добре – я стану вашим наступним клієнтом".

Дивіться також: Порошенко: Руді Джуліані обіцяв допомогу підняти рівень співпраці між США та Україною